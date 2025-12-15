15-е Штерновские чтения в Тель-Авиве: "Израиль, Ближний Восток и мир"

Вечером в четверг, 18 декабря, с 17:00 до 21:00 в АНУ – Музее еврейского народа – в рамках 15-х Штерновских чтений пройдет конференция на тему: "Израиль, Ближний Восток и мир: камо грядеши?".

Конференция будет проходить в зале "Зеэви" по адресу: Тель-Авив, ул. Клаузнер, 15.

В конференции примут участие ученые Евгений Клаубер и Виктор Вахштайн, журналисты Марианна Беленькая и Габи Вольфсон, другие известные ученые, журналисты и блогеры.

Штерновские чтения – это ежегодный израильский форум "с русским акцентом", посвященный памяти бывшего депутата Кнессета доктора Юрия Штерна, представителя русскоязычной общины Израиля, политика и общественного деятеля, ученого и поэта. Одним из приоритетных направлений деятельности Юрия Штерна было стремление к социальной и профессиональной, культурной и духовной интеграции репатриантов, использование потенциала алии на благо Израиля.