Иран заявляет, что У МАГАТЭ нет права инспектировать пострадавшие ядерные объекты
Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Международное агентство по атомной энергии не имеет права требовать допуска своих инспекторов на объекты, пострадавшие в результате военных ударов.
"Прежде чем такое разрешение будет дано, необходимо разработать соответствующий протокол. МАГАТЭ не осудило эти удары и не располагает инструкциями на подобный случай, поэтому у него нет права направлять на объекты инспекторов", – сказал он.
В ноябре Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, требующую от Исламской республики Иран незамедлительно предоставить информацию о запасах обогащенного урана и ситуации на подвергшихся удару ядерных объектах.
МАГАТЭ призвало Иран расширить всеобъемлющее сотрудничество, предоставить инспекторам агентства точную информацию о его запасах урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, а также предоставить доступ к ядерным объектам страны.