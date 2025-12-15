x
15 декабря 2025
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 декабря 2025
|
15 декабря 2025
|
последняя новость: 14:30
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран заявляет, что У МАГАТЭ нет права инспектировать пострадавшие ядерные объекты

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 15 декабря 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 13:31
Иран заявляет, что У МАГАТЭ нет права инспектировать пострадавшие ядерные объекты
AP Photo/Mehr News Agency, Majid Asgaripour

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Международное агентство по атомной энергии не имеет права требовать допуска своих инспекторов на объекты, пострадавшие в результате военных ударов.

"Прежде чем такое разрешение будет дано, необходимо разработать соответствующий протокол. МАГАТЭ не осудило эти удары и не располагает инструкциями на подобный случай, поэтому у него нет права направлять на объекты инспекторов", – сказал он.

В ноябре Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, требующую от Исламской республики Иран незамедлительно предоставить информацию о запасах обогащенного урана и ситуации на подвергшихся удару ядерных объектах.

МАГАТЭ призвало Иран расширить всеобъемлющее сотрудничество, предоставить инспекторам агентства точную информацию о его запасах урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, а также предоставить доступ к ядерным объектам страны.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 ноября 2025

МАГАТЭ требует от Ирана предоставить данные о запасах обогащенного урана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 ноября 2025

Иран обвинил МАГАТЭ в передаче Израилю данных о его объектах во время войны