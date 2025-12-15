x
Экономика

Wolt открыл горячую линию для жалоб на курьеров, нарушающих ПДД

время публикации: 15 декабря 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 12:46
Wolt открыл горячую линию для жалоб на курьеров, нарушающих ПДД
Miriam Alster/FLASH90

Компания курьерской доставки Wolt, ставшая в последнее время объектом критики в связи с большим количеством нарушений ПДД ее курьерами, ставящими под угрозу жизни и безопасность участников дорожного движения, объявила об открытии горячей линии.

Пожаловаться на курьера, создавшего опасную ситуацию на дороге, можно посредством приложения мгновенных сообщений WhatsApp по номеру 050-33-111-55.

Жалобы принимает специальная команда, которая рассматривает их в соответствии с утвержденными процедурами и имеет полномочия прекратить сотрудничество с курьером.

Следует отметить, что курьерская сумка каждого курьера несет на себе крупными цифрами со всех сторон индивидуальный опознавательный номер курьера.

