ИИ-агенты, разработанные израильским стартапом, берут на себя 90% рутинной работы программиста

Израильский стартап Port создал платформу для автоматизации разработки ПО с помощью ИИ-агентов и привлек $100 миллионов инвестиций.

Компания Port решает критическую проблему современной разработки программного обеспечения. Исследования показывают, что программисты тратят лишь 10% рабочего времени на написание кода, а остальные 90% уходят на операционные задачи – планирование, исследования и обеспечение соответствия стандартам безопасности. Причем затраты на поддержание согласованной работы с динамической средой постоянно растут: облачные ресурсы создаются и удаляются, микросервисы обновляются независимо друг от друга, политики безопасности меняются, возникают инциденты, требующие реакции.

ИИ-инструменты для написания кода, такие как GitHub Copilot, помогают программисту с первыми 10% работы, но не затрагивают ее основную по трудозатратам часть.

Port разработал платформу Agentic Engineering Platform (AEP). Это система, которая автоматизирует именно эти 90% рутинной работы программиста. Платформа использует автономных ИИ-агентов для управления всем жизненным циклом разработки: от обработки заявок до развертывания и функционирования, от автоматического устранения инцидентов до исправления уязвимостей безопасности. "Большая проблема в нашей индустрии: как выглядит разработка ПО в мире ИИ", – говорит основатель и CEO компании Зоар Эйни. Его ответ: люди и агенты будут управлять циклом разработки вместе, агенты берут на себя операционную нагрузку, люди сохраняют контроль.

Технология Port выросла из практического опыта. Основатели стартапа Зоар Эйни и Йонатан Богуславский создали внутренний портал разработчиков для подразделения 8200, который обслуживал более 2000 программистов. Этот опыт лег в основу коммерческого продукта, который уже используют сотни компаний по всему миру, включая GitHub, British Telecom, Visa и LG.

За последний год компания увеличила выручку на 300% и расширила штат с 90 до 200 сотрудников. Компания Port привлекла $100 миллионов в последнем раунде инвестиций. Оценка компании достигла $800 миллионов, а общий объем привлеченных инвестиций составил $158 миллионов.