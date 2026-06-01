1 июня, День защиты детей: прошло 25 лет после теракта в "Дольфи"

Прошло 25 лет со дня трагической даты – 1 июня 2001 года в результате теракта на дискотеке "Дольфи" в Тель-Авиве погибли десятки людей.

В этом году официальная траурная церемония памяти жертв теракта в "Дольфи" пройдет вечером 1 июня. Она начнется в 18:00 около памятника погибшим (на улице Герберт Самуэль, в Тель-Авиве).

В церемонии примут участие близкие и друзья погибших, а также представители общественных организаций и министерства алии и интеграции.

Теракт в "Дольфи"

Поздно вечером 1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей террорист-самоубийца привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи":

Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Исполнителем теракта был житель Калькилии Саид Хутари.

На месте теракта в "Дольфи" были установлены два памятника – стела с именами погибших в теракте людей (авторы Варда Гиволи и Илан Гельбер) и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать" (автор Давид Шабат). Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.