01 июня 2026
Экономика

Бензин в Израиле подешевел на 27 агорот за литр

время публикации: 01 июня 2026 г., 06:47 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 06:47
В понедельник, 1 июня, цена литра бензин с октановым числом 95 в Израиле снизилась на 27 агорот и составила 7,8 шекеля при самообслуживании.

Стоимость обслуживания осталась без изменений на уровне 25 агорот за литр.

В Эйлате литр бензина стоит 6,61 шекеля, а обслуживание – 21 агора за литр.

Основной причиной снижения цен на бензин стало укрепление шекеля по отношению к доллару США.

