﻿В Гуш-Эционе впервые пройдет фестиваль черешни: сбор урожая, концерты и развлечения для всей семьи

Сезон сбора черешни в Гуш-Эционе открылся во второй половине мая и продлится до конца июня. В этом году впервые рядом с традиционным сбором урожая пройдет большой многодневный фестиваль с живой музыкой, фермерским рынком, местным вином, мастер-классами и развлечениями для всей семьи.

Посетители смогут самостоятельно собирать черешню в садах региона, есть ягоды прямо во время прогулки по плантациям и приобрести собранный урожай. Организаторы называют это одной из самых ярких летних семейных активностей недалеко от Иерусалима, сочетающей природу, сельское хозяйство, красивые пейзажи и локальную гастрономию.

Фестиваль организован региональным советом Гуш-Эциона совместно с министерством Негева, Галилеи, министерством сельского хозяйства и школой природоведения "Кфар-Эцион".

Организаторы обещают формат "полного дня": гости смогут начать с посещения черешневых садов, а затем перейти в фестивальную зону с тенью и местами для отдыха, где будут работать фуд-корты, винные бары, фермерский рынок, ярмарка местных мастеров, детские активности и мастер-классы. В вечерние часы программу продолжат концерты, DJ-сеты и открытие бара.

Фестиваль пройдет в трех основных локациях:

* 4-5 июня – фестивальная площадка рядом с садами Кфар-Эцион;

* 16 июня – камерный фестивальный вечер в комплексе "Холмы малины" ("פטל בהר" )

* 18-19 июня – заключительные праздничные мероприятия в Кфар-Эционе.

В музыкальной программе примут участие Шломо Бар и ансамбль "Брейра Тивит", трио Яары Бари, DJ Rasta Zion, группа Jala из Ткоа, джазовое трио Эден Гиат, Гилад Нокед, Шалом Мор, ансамбль Tavernikos, DJ Дор Делуя, а также детская дискотека "Yaldisco" для родителей и детей.

В региональном совете подчеркивают, что в дневные часы фестиваль ориентирован прежде всего на семьи с детьми: на площадке будут оборудованы теневые зоны, места для отдыха и игровые пространства. Вечером программа будет рассчитана также на пары, компании друзей и любителей живой музыки.

Глава регионального совета Гуш-Эциона Ярон Розенталь заявил: "Черешня Гуш-Эциона – самая сладкая в стране. Но еще важнее то, что выращивание черешни символизирует нашу глубокую связь с землей Гуш-Эциона. Мы приглашаем всех не только попробовать лучшие черешни Израиля, но и стать частью сионистского проекта освоения земли через сельское хозяйство".

Вход на территорию фестиваля свободный. Самосбор черешни оплачивается отдельно и не является обязательным условием посещения.

Подробная информация о расписании, стоимости самосбора и программе мероприятий опубликована на сайте управления туризма Гуш-Эциона.

