Новый уровень конфиденциальности в Samsung, над которым работали пять лет

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Наши телефоны – самое личное пространство, но используем мы их в самых публичных местах. В автобусе, в лифте, в очереди – всё, что должно быть личным, часто оказывается на виду. А по мере того, как смартфоны всё сильнее подстраиваются под наши привычки и предпочтения, тревога за конфиденциальность только растёт.

Именно поэтому в новой серии Galaxy S26 Ultra, Samsung, опираясь на десятилетия инноваций в области экранных технологий, впервые в индустрии мобильных телефонов представил функцию "Privacy Display" – дисплей конфиденциальности.

Вы сможете спокойно читать сообщения или вводить пароль даже в переполненном транспорте, не думая о том, кто может подсматривать.

Гибкая защита, созданная за годы

Не всем нужен одинаковый уровень конфиденциальности. Новый слой защиты даёт вам возможность выбрать то, что подходит именно вам. Вы сможете настроить его так, чтобы повышать защиту в определённых приложениях или при вводе данных для более закрытых разделов телефона. Благодаря нескольким режимам регулировки видимости вы сможете ограничить то, что видят окружающие, в зависимости от того, какой уровень приватности вам нужен.

Также можно защитить отдельные элементы интерфейса, например всплывающие уведомления. Это персонализированный подход, который можно тонко настроить или полностью отключить, а не универсальная защита для всех случаев.

На создание этой технологии ушло более пяти лет инженерной работы, тестирования и доработок. Мы изучали, как люди используют телефоны, что они считают личным и каким должна быть безопасность в повседневной жизни. Результатом стало сочетание аппаратных и программных решений, точно выверенных так, чтобы защищать вас, не мешая.

Новый стандарт мобильной приватности

Это очередная инновация Galaxy, созданная для вашей безопасности. Без сильной защиты нет и настоящей конфиденциальности. Более десяти лет Samsung Knox выстраивает многоуровневую систему защиты устройств Galaxy – от выделенного аппаратного обеспечения, такого как Knox Vault, до экосистемных решений вроде Knox Matrix. Новый механизм продолжает эту линию, вводя приватность на уровне пикселей.