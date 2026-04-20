Телефонные мошенники ограбили русскоязычную пенсионерку на 53000 шек.

В Израиле зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества, жертвой которого стала пожилая женщина. Об инциденте сообщил ее сын, Алексей Железнов, опубликовав подробности произошедшего в Facebook. По его словам, злоумышленники сумели убедить его мать передать им наличные деньги и ценности на общую сумму около 53 тысяч шекелей.

Мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками Службы национального страхования ("Битуах леуми"). Они заявили, что необходимо срочно собрать все наличные деньги и драгоценности для переписи номеров с целью их последующей страховки "в случае попадания [ракеты] в дом".

Для усиления доверия злоумышленники использовали дополнительное давление: женщине сообщили, что ее сын уже якобы дал согласие на проведение процедуры. Параллельно с этим Железнову позвонили от имени курьерской службы, чтобы убедиться, что он отсутствует дома и не сможет вмешаться. Кроме того, мошенники удерживали женщину на линии, не давая ей возможности связаться с родственниками.

Заподозрив неладное, Алексей попытался дозвониться до матери, однако безуспешно. Он поспешил домой и успел предотвратить дальнейшие потери – по его словам, женщина уже собиралась передать также деньги, приготовленные для оплаты аренды квартиры. Тем не менее часть средств к этому моменту уже была передана злоумышленникам.

Пострадавший призывает всех, у кого есть пожилые родственники, срочно провести с ними разъяснительные беседы. В похожих ситуациях следует немедленно прерывать разговор и самостоятельно связываться с официальными организациями или близкими, чтобы проверить полученную информацию.