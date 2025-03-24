Одая Сандлер: "Важно знать, что ты не один. И не бояться просить"

Одая Сандлер похожа на очень многих женщин из Иерусалима и его предместий – плотная, такая основательная, в закрытой по канонам одежде, в "кисуй рош". Говорит она жестко, быстро и подробно, и когда звонишь ей, тут же узнаешь, от чего ты оторвала ее на этот раз: "У меня тут какой-то бесконечный поток этих несчастных семей, которые живут непонятно на что и которым не хватает элементарно на еду", или "меня тут бабушки терзают, так что ты меня спасаешь от бабушек, а объяснять бабушке, как платить на сайте банковской карточкой – это то еще развлечение".

Ее речь обильно перемежается словечками вроде "гмах", "аврех", "мицва", "лахац", в общем, типичными заимствованиями из иврита и идиша, характерными для религиозных представителей "большой алии" настолько же, насколько характерна ее внешность, стиль одежды и сфера деятельности – Одая Сандлер работает фандрайзером в благотворительной организации "Яд Ицхак" (или "Йад Ицхак").

Вот только это ошибочное впечатление, потому что Одая по всем срокам должна относиться к категории людей, которых прозвали "тыквенная алия". Репатриировались Одая с мужем в 2022 году, как и остальные новые репатрианты они все еще учат иврит и вживаются в местную реальность. А когда-то Одая Сандлер была совсем другим человеком – с другим именем, жизненными установками, с совершенно светским опытом. В свою новую жизнь она привнесла из жизни прошлой умение принимать решения, навыки проведения переговоров, благожелательную жесткость в общении и способность ставить цели и достигать их. Все эти качества идеально нашли свое применение в фонде.

Одая Сандлер по профессии журналист, хотя журналистику она оставила довольно давно, уйдя в коммерческую деятельность. У нее внушительный стаж работы на руководящих должностях в косметическом бизнесе. "Я 15 лет работала на косметическом заводе, буквально поднимала его с уровня маленького цеха, производящего косметику на 300 тысяч рублей в месяц, до косметического гиганта с рекламой на ТВ", – вспоминает она. В 2016 году она влилась в религию, и решение связать свою жизнь с Израилем и иудаизмом было глубоко выстраданным. Одая и ее муж долго ждали репатриантскую визу и получили ее буквально в первые дни вторжения России в Украину – вне связи с войной, просто такой вот случайный тайминг. Из-за тотальной неразберихи и перегрузки израильских представительств в первые месяцы войны приехали они в Израиль осенью 2022 года. Одая продолжала работать на прежнем месте – удаленно и наездами, и окончательно ушла оттуда уже после начала войны в Израиле. "После 7 октября я пришла к начальнику, как к фараону, и сказала: отпусти меня домой", – рассказывает Одая.

В Израиле она с головой окунулась в волонтерскую работу, сотрудничала с оперативным штабом "Хамаль Мамы Эвы", о котором не раз рассказывал Newsru.co.il, учила иврит. Как же получилось, что совсем недавно приехавший человек оказался сотрудником религиозного благотворительного фонда, и что это за фонд вообще, который готов взять на работу настолько "свеженькую" репатриантку – и не уборщицей (уж простите за стереотип)? "Они полгода ко мне присматривались, – рассказывает Одая о руководстве фонда. – Ко всей этой волонтерской движухе, которую мы вели, к нашим проектам, нашим масштабам, а потом пришли и сделали мне предложение. Они хотели расти, и они хотели кого-то, кто может работать с продажами, с развитием, с донорами, вести переговоры и так далее". А сама Одая всегда мечтала работать в благотворительности, с приходом к иудаизму эта мечта окончательно обрела свои очертания, так что предложение фонда "Яд Ицхак" очень ей подошло.

Фонд "Яд Ицхак" был зарегистрирован в 2014 году, а задуман его создателем Аароном Цви Бахнарелом он был гораздо раньше. Сам когда-то репатриировавшийся из России, Аарон на собственном опыте знаком со всеми сложностями, окружающими новую жизнь в Израиле. Он встречался со множеством людей, нуждающихся в помощи, и не имея возможности помочь им сам, обращался к предпринимателям-филантропам. Так постепенно и возник фонд "Яд Ицхак", который вначале занимался такими богоугодными (безо всякого сарказма) делами, как сборы на проведение свадьбы для невест из многодетных семей, помощь малоимущим семьям, помощь внезапно заболевшим, погрязшим в долгах и так далее. А сейчас основатель фонда поставил новую цель – поддержать в интеграции в Израиле репатриантов, которые живут в стране менее десяти лет.

"Яд Ицхак" стремится, прежде всего, сделать оказание помощи обратившимся к нему людям эффективным. Он не "подсаживает" малообеспеченных людей на зависимость от благотворительности, команда фонда помогает им выбраться из существующего кризиса и встать на ноги. Для этого специалисты фонда обучают людей финансовой грамотности, помогают им реализовать их права и льготы от государства, а также оказывают помощь с получением образования или переквалификацией, или, что особенно актуально для репатриантов, получить лицензию для работы в Израиле по специальности.

С этого года фонд "Яд Ицхак" запустил проект "Смарт Хэсед" – вместо точечной помощи и затыкания дыр в бюджете обратившегося, команда фонда действует по разработанной в "Яд Ицхак" программе, чтобы человек выбрался из кризиса и больше в него не попадал. В рамках программы подопечные фонда – выходцы из стран бывшего СССР, оказавшиеся в нужде по тем или иным причинам, могут получить комплексную помощь – как финансовую, при необходимости, так и юридическую, социальную, психологическую поддержку, а также сопровождение при обращении в необходимые государственные инстанции. Подопечный фонда, задействованный в программе "Смарт Хэсед", получает такие инструменты для жизни, как умение планировать бюджет, ориентироваться в законодательстве, находить работу и возвращать чувство собственного достоинства.

Одним из важных блоков работы программы является школа финансовой грамотности фонда "Яд Ицхак" и ведение постоянных тематических вебинаров по важным для репатриантов вопросам. Школа представляет из себя курс из 3 блоков – ведение личных финансов, страхование и инвестиции. В каждом блоке 8-11 видеоуроков, записанных ведущими русскоговорящими экспертами по направлению. Доступ к Школе предоставляется бесплатно всем подопечным фонда и является обязательным в случае, если человек получает финансовую помощь от фонда. Кроме того, курс распространяется через тематические каналы в Telegram, и фонд проводит регулярный набор субсидированных потоков, где любой желающий с минимальным личным участием может пройти программу.

"В наших целях сделать так, чтобы Школу прошли как можно больше новых репатриантов, – рассказывает Одая Сандлер. – В планах на ближайшие месяцы – активное сотрудничество с муниципальными координаторами олим. В идеале мы хотим охватить всех, личное участие для нас не заработок тут, оно полностью уходит в пожертвования на подопечных фонда, просто если человек не заплатил хотя бы какую-то мизерную сумму, он часто относится расслаблено, менее серьезно. Поэтому личное участие призвано стимулировать наших слушателей воспринимать курс не как бесплатное развлечение, а как образовательный процесс".

За февраль 2025 года в рамках проекта "Смарт Хэсед" помощь была оказана 12 семьям, в финансовом эквиваленте фонд оказал бесплатные услуги на сумму более 360 тысяч шекелей.

"Как мы это считаем? По среднерыночной оценке, сколько денег отдал бы человек за консалтинг и помощь сторонним консультантам. Например, за письмо в "Битуах Леуми" условная консультантка берет 850 шекелей. За то, что напишет одно письмо. Я сама лично даже платила – у меня была проблема с пособием по безработице, консультант написала письмо, через какое-то время проблема решилась – возможно, благодаря этому письму, возможно, и нет, – рассказывает Сандлер. – У нас в фонде работает Арик, лицензированный социальный работник, мы очень долго такого искали. Он репатриировался в детстве, у него безукоризненный бюрократический иврит, он много лет социальный работник с лицензией – то есть, имеющий право запрашивать документы в различных инстанциях. И при этом, совершенно не выгоревший человек, что редкость, он если смотрит на кейс – он сразу говорит, что можно и нужно делать. И делает, конечно".

"Для нас, как для фонда, у которого есть право работать по параграфу 46 (это означает, что мы проверенная государством "амута" и по нашим квитанциям об оплате можно делать налоговые вычеты), очень важно быть максимально прозрачными, – подчеркивает Сандлер. – Мы выкладываем квартальные отчеты на нашем сайте, в наших соцсетях – обычно где-то к 20 числу месяца, следующего после завершения квартала. Что касается "Смарт Хэсед", то пока у нас был всего один отчетный период и он совпал с Пуримом, поэтому все вышло не совсем гладко – мы разослали данные донорам-подписчикам, поставили в соцсети, но с небольшим запозданием. Начиная со следующего месяца мы будем в районе 10-15 числа публиковать отчет за прошедший месяц. Также все годовые отчеты и развернутые сведения о деятельности фонда есть на портале министерства юстиции".

Подопечные фонда "Яд Ицхак" нередко приходят в фонд после того, как получают отказ от социальных служб, и выясняется, что отказ был необоснованным. Людям было сложно объяснить свою ситуацию, или принявший их сотрудник оказался некомпетентен, но в результате человек уходит ни с чем, он еще больше увязает в клубке своих проблем, но вот он попадает в фонд – и его команда начинает клубок понемногу раскручивать. Переоформляются документы, и подопечный получает положенное ему пособие. Фонд связывается с благотворителями – и многодетная мать, сломавшая ногу, получает подспорье в виде готовых обедов для семьи. Сотрудник фонда помогает подготовить просьбу в банк о перерасчете ссуд – и завязавший в долгах человек может выдохнуть, а с дополнительным курсом финансовой помощи он выплатит набранное и не влезет больше в такие неподъемные долги.

"И вот это гораздо большая помощь, чем помощь деньгами, – говорит Одая. – К сожалению, большинству из этих людей деньги нельзя давать вообще, они не умеют ими пользоваться. Десять тысяч, двадцать, тридцать – они все равно их потратят и придут к тебе снова. Поэтому нам нужно обеспечить для них возможность просто жить. Очень часто – добиться часов ухода "метапелет". По каким-то причинам у русскоязычных стариков с этим проблема. Возможно, они неправильно себя ведут, у них однозначно есть проблема с языком, они не могут объяснить свои нужды. Даже если человек двадцать лет прожил в стране, но он работал на уборках, или на заводе в русскоязычном "гетто", ему просто негде было учить язык. А теперь он беспомощен и столкнулся с системой, с которой не может взаимодействовать. Вот человек 20-30 лет в стране, и не знает своих прав, не знает, что ему положено, не знает, как получить бесплатного адвоката, например".

По словам Сандлер, она и ее коллеги помогают людям найти бесплатных адвокатов – это и молодые адвокаты, нуждающиеся в практике, и организации, по уставу предлагающие волонтерские часы юридической помощи, и тому подобное. С их помощью подопечные фонда разбираются с последствиями проблемного развода, конфликта с работодателем или владельцем квартиры, с другими бедами. И фонд не оставляет подопечного вплоть до того, когда тот встанет на ноги. "Очень часто люди приходят к нам в уже запущенных историях, придя они раньше – их проблемы решить было бы гораздо дешевле, – признает Сандлер. – Важно развивать в сознании новой алии мысль, что благотворительность и волонтерство – это часть еврейской жизни, израильский культурный код, круговая порука, когда сегодня ты помогаешь, завтра помогают тебе. Что просить не стыдно, что стыдно быть голодным и когда твоим детям не в чем идти в школу".

"У нас же как – у нас в менталитете зашито, что лучше умереть с голода, чем попросить о помощи, что просить стыдно. И этому немало, к сожалению, способствуют социальные сети, – делится Одая Сандлер. – Однажды много лет назад я столкнулась с хейтом во время попытки файндрайзинга. У нас получился кассовый разрыв накануне хупы, много всего произошло и мы свалились во временную, но болезненную финансовую яму. Я написала в фейсбуке своем просьбу о помощи со свадьбой и десятки людей откликнулись и помогли мне собрать часть суммы, а на вторую часть мне нашли беспроцентный кредит. Но помимо доброты – я получила еще и тонну хейта, ненависти, зависти, упреков. Честно говоря, я помню, что я плакала несколько дней от несправедливости тогда. И наверное тогда я и захотела работать в хэседе, чтобы защищать других людей от этого лютого хейта".

Возможно, собственный опыт был необходим Сандлер для того, чтобы эффективно работать в благотворительности сейчас. "Моя должность в фонде называется фандрайзер, – рассказывает Одая. – Но практически я выполняю функции где-то между продажами, маркетологом, продакт-менеджером и помощником операционного директора. Нас сейчас семь человек: владелец-учредитель и его жена, которая занимается бухгалтерией, операционный директор, который занимается управлением, и нас четверо новеньких: координатор, который занимается всеми подопечными, разговаривает с ними, собирает документы, маркетолог, соцработник и я".

Одая Сандлер активно развивает программу "Смарт Хэсед" из желания изменить, в том числе, ментальные и психологические установки русскоязычных израильтян. Помимо того, что "в трудной ситуации попросить помощи не стыдно", светским русскоязычным израильтянам, особенно, что интересно, людям с меньшим стажем в Израиле, важно привыкнуть и к тому, что регулярно понемножку адресно помогать – нормально, и "благотворительность по подписке" крайне эффективная форма благотворительности.

Программа "Смарт Хэсед" существует за счет ежемесячных подписок доноров фонда. Фактически это суммы от 20-30 до 400 шекелей и выше в месяц, которые люди жертвуют на постоянной основе. Из этих денег оплачивается заработная плата специалистов, необходимые консультации у внешних экспертов, а также операционная работа по сопровождению кейсов (да, как ни удивительно, но интернет, бумага для принтера и шариковые ручки тоже стоят денег). Это "твердая сумма", исходя из которой, фонд рассчитывает свои возможности.

"Вообще один из наших грандиозных планов – стать чем-то вроде "Нефеш бе Нефеш" для русскоязычных репатриантов, по сути объединить под эгидой хеседа и взаимопомощи разрозненную русскоговорящую общину, – признается Сандлер. – Вот пример – как делают это американцы – очень наглядный и положительный. Мы привыкли считать, что они все тут на каких-то особых правах. На самом деле, нет, там тоже разные репатрианты. Есть бедные, есть богатые, есть свои нуждающиеся. Просто они с детства приучены к взаимопомощи, благотворительности, волонтерству и некой общинной деятельности. И они твердо уверены, что что бы не случилось, община их не бросит и будет защищать юридически, окажет любую необходимую помощь. Это придает сил, уверенности в своих действиях. Это очень важно, знать что ты не один. И не бояться просить".