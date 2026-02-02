На этой неделе был запущен сайт "Израиль, 90-е. Как это было", созданный на основе публикаций в одноименной группе в соцсети Facebook.

Инициатором проекта является Аркадий Майофис.

В описании сказано: "Проект "Израиль, 90-е" создан для сохранения памяти о времени, которое стало переломным для сотен тысяч людей. Их репатриация из своих стран в начале 1990-х изменила личные судьбы, семьи, города и во многом сам Израиль. Сегодня многие воспоминания существуют лишь в рассказах и старых альбомах, постепенно исчезая вместе с носителями этого опыта. Задача проекта – зафиксировать этот живой, противоречивый и человеческий пласт истории, не превращая его в абстрактную статистику или официальный нарратив. Мы собираем фотографии, документы и личные истории, чтобы показать, как выглядела повседневная жизнь тех лет: первые квартиры, ульпаны, работа, учеба, надежды и разочарования. Это попытка сохранить не только факты, но и интонацию времени – то, как люди чувствовали себя в новой стране и как учились в ней жить. Проект открыт для участия и развивается как общее пространство памяти, в котором важен вклад каждого. Его создавала небольшая команда, которая к алие 90-х никакого отношения не имеет. Можно сказать, что это СПАСИБО от тех, кто приехал сравнительно недавно тем, кто приехал давно, став частью Большой алии, сыгравшей глобальную роль в развитии Израиля. Но этот проект не про глобальное. Он создан для сохранения памяти о времени, которое стало переломным для сотен тысяч конкретных людей. Репатриация в конце 80-х – начале 90-х изменила личные судьбы, семьи и уже потом саму страну. Сегодня многие воспоминания существуют лишь в рассказах и старых альбомах, постепенно исчезая вместе с носителями этого опыта".

"Одноименная группа в Facebook и теперь сайт – это цифровой архив памяти русскоязычного Израиля 90х, личная и коллективная истории целого поколения репатриантов", – подчеркивают создатели проекта.