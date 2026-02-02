x
02 февраля 2026
02 февраля 2026
Ближний Восток

В Иране освобожден Эрфан Солтани, приговоренный к повешению за участие в демонстрациях

Иран
Оппозиция
время публикации: 02 февраля 2026 г., 11:31 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 12:04
В Иране освобожден Эрфан Солтани, приговоренный к повешенью за участие в демонстрациях
AP Photo

Как сообщает CNN со ссылкой как на иранские СМИ и правозащитные организации, в Иране освобожден под залог 26-летний Эрфан Солтани, который был приговорен к смертной казни за участие в оппозиционной манифестации.

Он был арестован 10 января в городе Фердис к западу от Тегерана. Эрфану было предъявлено обвинение в заговоре против внутренней безопасности Ирана и ведении пропагандистской деятельности против режима. После вынесения приговора он стал символом репрессий иранского режима.

Президент США Дональд Трамп обещал покарать Иран, если Солтани и другие осужденные будут казнены. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ответил, что намерений вешать манифестантов у правительства нет. Трамп подтвердил получение информации о прекращении убийств.

Вскоре после этого в СМИ распространились сообщения об убийстве Султани в тюрьме. Однако его родственники опровергли эту информацию, сообщив, что он находится в хорошем физическом состоянии и получил разрешение на свидание с семьей.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
