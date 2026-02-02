x
Саудовская Аравия сняла ограничения на иностранные инвестиции через биржу Эр-Рияда

время публикации: 02 февраля 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 11:29
AP Photo/Hasan Jamali

Фондовая биржа Эр-Рияда полностью открылась для всех категорий иностранных инвесторов без предварительных квалификационных требований.

Данный шаг существенно приближает рынок капитала Саудовской Аравии к международным стандартам доступа.

Вместе с тем, сохраняются ограничения на иностранное владение компаниями, акции которых торгуются на бирже.

В рамках новой системы иностранные инвесторы классифицируются как иностранец-резидент, иностранец-резидент в странах ССАГПЗ, иностранец-нерезидент, иностранное юридическое лицо, иностранный стратегический инвестор и иностранный фонд.

Иностранным инвесторам-нерезидентам - за исключением стратегических иностранных инвесторов - запрещено владеть 10 процентами или более акций любой котируемой компании.

Кроме того, общее иностранное владение, как со стороны инвесторов-резидентов, так и нерезидентов и за исключением стратегических инвесторов, ограничено 49 процентами акций котируемого эмитента.

