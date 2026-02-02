Фермеры угрожают прекратить поставки молока

Объединение молочных фермерских хозяйств приняло решение начать со вторник, 3 февраля, сокращать поставки молока в рамках борьбы против продвигаемой министерством финансов реформы молочного хозяйства.

Напомним, что на прошлой неделе объединение подало иск в БАГАЦ с требованием остановить действие указа министра финансов Бецалеля Смотрича о расширении беспошлинной квоты на импорт твердых сыров.

По утверждению истцов, "указ представляет собой грубое нарушение отраслевого соглашения, а также противоречит положениям и основным принципам, установленным в Законе о планировании молочной отрасли".