02 февраля 2026
Экономика

Фермеры угрожают прекратить поставки молока

Минфин
Сельское хозяйство
Реформы
Цены
Потребление
время публикации: 02 февраля 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 10:35
Фермеры угрожают прекратить поставки молока
Photo by Yossi Aloni/Flash90

Объединение молочных фермерских хозяйств приняло решение начать со вторник, 3 февраля, сокращать поставки молока в рамках борьбы против продвигаемой министерством финансов реформы молочного хозяйства.

Напомним, что на прошлой неделе объединение подало иск в БАГАЦ с требованием остановить действие указа министра финансов Бецалеля Смотрича о расширении беспошлинной квоты на импорт твердых сыров.

По утверждению истцов, "указ представляет собой грубое нарушение отраслевого соглашения, а также противоречит положениям и основным принципам, установленным в Законе о планировании молочной отрасли".

Экономика
