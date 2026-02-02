В Праге десятки тысяч человек вышли на улицы, чтобы поддержать президента Петра Павла

Десятки тысяч человек приняли участие в прошедшей в центре Праги манифестации, чтобы выразить поддержку президенту Чехии Петру Павлу в конфликте с входящей в коалицию партией "Автомобилисты за себя".

Общественная организация "Миллион человек", выступившая организатором демонстрации, оценила число собравшихся на Староместской и Вацлавской площадях в 80000-90000 человек. Собрано также 600000 подписей под призывом провести еще более массовую акцию.

Напомним: лидер "Автомобилистов" Петр Мацинка, занимающий в правительстве пост министра иностранных дел, пытался шантажировать президента, чтобы добиться назначения министром экологии своего товарища по партии Филиппа Турека, которого обвиняют в расизме, гомофобии и сексизме.

Сторонники главы государства предупреждают об опасности отхода страны от демократических традиций, опасаясь, что Чехия пойдет по пути Словакии и Венгрии.

Павел поблагодарил тех, кто вышел на улицы. "Я приветствую тех, кто готов встать на защиту достоинства, правды, солидарности и взаимоуважения. Я глубоко благодарен всем, кто не остался безучастным к тому, что происходит вокруг, и чувствует ответственность за свою страну", – написал он в социальных сетях.