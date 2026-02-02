Объявлен набор школьников в состав международных научных олимпийских сборных Израиля

Министерство просвещения и Центр ученых будущего Фонда Маймонида начинает процесс формирования нового состава школьных олимпийских научных сборных. Отборочные экзамены состоятся в ближайшие недели.

Международные научные олимпиады проходят каждый год летом по таким предметам как математика, физика, химия, биология и компьютерные науки. За прошедшее лето израильские научные сборные достигли выдающихся результатов, в совокупности завоевав десятки медалей.

Международные научные олимпиады – это соревнования одаренных старшеклассников со всего мира с теоретическими и практическими знаниями в определенной области. Золотые, серебряные и бронзовые медали присуждаются участникам в соответствии с их показателями, а совокупность этих результатов составляет рейтинг Израиля. Каждая сборная состоит из 4-6 учащихся.

Благодаря этим соревнованиям школьники знакомятся с самыми интересными и сложными научными задачами и приобретают навыки нестандартного мышления. Кроме того, тренировки развивают интерес к науке.

Отметим, что в этом году вместе с отборами в олимпийские научные сборные, пройдет отбор и в Юниорскую научную сборную, которая будет представлять резерв для старших команд. Команда будет тренироваться в течение двух лет по целому ряду предметов и получит широкое научное образование наряду с творческим мышлением. Участники сборной будут получать еженедельные задания для практики и самообразования. На протяжении всей программы они будут сдавать экзамены и проходить проверки на соответствие сборной и ее целям.

Путь в сборные, которым выпадает честь представлять страну на престижных международных соревнованиях, начинается с экзаменов по теоретическим знаниям. Кандидаты пройдут три основных этапа отбора. Первый этап отбора начнется в ближайшие дни. Экзамен будет длиться 90 минут и пройдет в школах в режиме онлайн (можно выбрать одну из двух дат): по химии – 5.02 или 23.02; по компьютерным наукам – 5.02 или 25.02; по математике – 4.02 или 19.02; по физике – 17.02 или 26.02; по биологии – 3.02 или 26.02. Первый этап отбора в Юниорскую сборную пройдет 16.02 или 24.02. Речь идет о тестах на способности к математическому и научному мышлению.

Затем, по всей стране, пройдет второй этап отбора, включающий тесты на знания в научной области. Третий и заключительный этап состоится в вузах, в которых команды будут тренироваться. Стоит отметить, что команды тренируются в разных вузах: молодежная сборная и олимпийская сборная по биологии тренируются в Тель-Авивском университете, олимпийская сборная по физике – в университете им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, олимпийская сборная по математике – в институте Вейцмана в Реховоте, олимпийская сборная по компьютерным наукам в университете Бар-Илан и олимпийская сборная по химии в хайфском Технионе.

Отбор проводится для учащихся 7-11 классов (ז'-י"א). Чтобы записаться на экзамены и подготовиться к ним, а также за дополнительной информацией пройдите по ссылке на сайт министерства просвещения.