"Кан": Лапид встречался с представителями Катара без родственников похищенных

Глава парламентской оппозиции и лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид встречался с высокопоставленными представителями Катара. Как сообщает "Кан", вопреки утверждениям Лапида, встречи проходили и без участия семей заложников.

Как сообщает обозреватель "Кан" Сулейман Масуадэ, Лапид и его помощники дважды встречались с представителями Катара. Встречи проходили 12 января 2025 года в гостинице Four Seasons в Париже.

По информации "Кан", сначала с катарцами встречались Яир Лапид и его советники, а затем состоялась встреча при участии родственников троих похищенных.

Как сообщает Масуадэ, в ходе обеих встреч Лапид говорил о "важной роли Катара на переговорах по освобождению заложников". Обсуждались также вопросы улучшения отношений между странами и возможного сотрудничества в будущем.

Накануне Лапид заявил: "У нас не было "встреч с представителями Катара". Была встреча при участии членов семей похищенных, и о ней мы, разумеется, сообщили в СМИ".

Лапид выступил с резкими нападками на Нетаниягу и его приближенных: "Мы не получали деньги от Катара во время войны, как приближенные Нетаниягу, не переводили каждый месяц миллионы долларов военному крылу ХАМАСа, как сам Нетаниягу, и не просили прощения у Катара, сидя в Белом доме, как виноватые дети".

Накануне сообщалось, что лидер оппозиции Яир Лапид планирует вынести на рассмотрение законопроект о признании Катара вражеским государством со всеми связанными с этим статусом нормами и ограничениями, предусмотренными израильским законодательством.