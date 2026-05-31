Участники кулинарной программы "Маса" завершили обучение финальным конкурсом в Эйлате

Участники кулинарной программы "Маса", проходившей совместно с сетью отелей Fattal, завершили обучение финальным мероприятием в Эйлате. В формате кулинарного конкурса они представили авторские блюда перед шеф-поварами и специалистами гостиничной отрасли.

Финал стал завершением периода обучения и практики на профессиональных кухнях. Программа "Маса Тлалим Кулинарное Искусство", действующая уже 15 лет, сочетает кулинарную подготовку, изучение иврита, знакомство с израильским обществом и стажировку в гостиничной сфере. Многие её выпускники продолжают работать в сети Fattal по всей стране, в том числе су-шефами, шефами-кондитерами и руководителями станций.

Для участников программа стала не только профессиональным курсом, но и возможностью ближе познакомиться с жизнью в Израиле через ежедневную работу, общение с коллегами и практику языка.

"Во время стажировки я каждый день работал с командой и гостями, поэтому мой иврит быстро улучшился, – рассказал 21-летний Дмитрий Шварцман из Украины. – Мы изучали всё: от работы с ножом и мясом до приготовления разных блюд. После программы я хочу продолжить работать в отеле, совершить алию и создать здесь семью".

"Эта программа отличный пример настоящей интеграции через дело, – сказал Меир Хольц, генеральный директор "Маса Израиль". – Еда один из самых прямых и естественных способов познакомиться с культурой, а в Израиле кухня отражает историю всего общества: его разнообразие, творческий дух, ритм, тепло и встречи между людьми. Участники не только получают профессию и практический опыт, но и укрепляют уверенность в себе, чувство принадлежности и приобретают инструменты, которые помогут им интегрироваться в жизнь в Израиле, если они выберут этот путь".

Организация "Маса", основанная Еврейским агентством и правительством Израиля, ежегодно привлекает в Израиль тысячи молодых евреев из разных стран для участия в долгосрочных образовательных, волонтёрских и профессиональных программах.