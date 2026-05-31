Израиль

Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
время публикации: 31 мая 2026 г., 16:35 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 16:54
Раввины "Пелег Иерушалми" на 24 часа заморозили проведение массовых протестов
David Cohen/Flash90

Радикальное ультраортодоксальное движение "Пелег Иерушалми" объявило в воскресенье, 31 мая, о том, что все акции протеста заморожены на 24 часа в связи с серьезным прогрессом на переговорах с военной полицией об освобождении из армейских тюрем уклонистов.

Раввины "Пелег Иерушалми" предупреждают: если не будет достигнуто соглашение, массовые акции протеста по всей стране возобновятся.

Источник в армии заявил новостной службе N12, что никаких переговоров об освобождении из военных тюрем уклонистов не ведется.

Ранее в воскресенье десятки ультраортодоксов устроили торжественное шествие в Бней-Браке по случаю освобождения из армейской тюрьмы учащегося йешивы. Участники шествия заблокировали полицейский автомобиль, стучали по нему, а когда один из полицейских вышел из машины, окружили его и начали толкать.

