Спортивная гимнастика. Израильтяне завоевали две золотые медали в Словении
время публикации: 31 мая 2026 г., 16:10 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 16:20
В Копере, Словения, сегодня завершается этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.
Израильтянин Рон Пятов стал победителем турнира в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 13.933 балла.
Накануне он стал победителем квалификации с результатом 14.466 балла.
Раз Лихи стал победительницей в вольных упражнениях. В опорном прыжке она заняла четвертое место. В упражнениях на бревне - восьмое место.
Альмог Лейзерович заняла шестое место в вольных упражнениях и седьмое в упражнениях на параллельных брусьях.
