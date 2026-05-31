31 мая 2026
последняя новость: 17:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Спортивная гимнастика. Израильтяне завоевали две золотые медали в Словении

время публикации: 31 мая 2026 г., 16:10 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 16:20
AP Photo/Morry Gash

В Копере, Словения, сегодня завершается этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

Израильтянин Рон Пятов стал победителем турнира в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 13.933 балла.

Накануне он стал победителем квалификации с результатом 14.466 балла.

Раз Лихи стал победительницей в вольных упражнениях. В опорном прыжке она заняла четвертое место. В упражнениях на бревне - восьмое место.

Альмог Лейзерович заняла шестое место в вольных упражнениях и седьмое в упражнениях на параллельных брусьях.

