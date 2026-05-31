Суд разрешил обнародовать имя тренера, подозреваемого в изнасиловании воспитанниц

Окружной суд Тель-Авива отклонил апелляцию тренера по спортивной гимнастике, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении двух воспитанниц, и разрешил опубликовать его имя. Решение заморожено до четверга, чтобы дать возможность подозреваемому опротестовать решение в Верховном суде.

52-летний известный тренер по спортивной гимнастике был задержан полицией на прошлой неделе. Речь идет о специалисте, который около 20 лет готовил девочек к соревнованиям в составе сборной Израиля.

21 мая против него была подана жалоба в полицию. Одна из пострадавших, которой сейчас 20 лет, утверждает, что подвергалась насилию с 14 до 18 лет. Ее сестра утверждает, что подвергалась насилию с 11 до 13-14 лет. По версии следствия, часть инцидентов происходила во время поездок на соревнования за рубеж.

Мужчина подозревается в изнасиловании несовершеннолетней и развратных действиях, в том числе с применением силы и угроз. Жена подозреваемого допрошена по подозрению в преступном сговоре: по данным полиции, она знала о действиях мужа и в ряде случаев пыталась их скрыть.

Подозреваемый отрицает все обвинения.