31 мая 2026
На севере Израиля из-за ситуации в сфере безопасности отменены школьные экзамены

Война с "Хизбаллой"
Мин.образования
время публикации: 31 мая 2026 г., 15:49 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 15:49
Министерство просвещения Израиля сообщило об отмене на этой неделе экзаменов на аттестат зрелости в населенных пунктах около границы с Ливаном, а также в Кармиэле, Акко, Цфате и ряде других населенных пунктов на севере страны.

Согласно решению, все экзамены, запланированные в этих районах до 5 июня включительно, проводиться не будут.

Экзамен по истории, который должен был состояться 1 июня, отменен, и итоговой оценкой станет внутренняя школьная оценка. Также не состоится экзамен по арабскому языку для арабоязычных школьников. Экзамены по профильным предметам, запланированные на эти дни, перенесены.

Помимо населенных пунктов "линии противостояния", решение распространяется на Ор а-Гануз, Мирон, Бар-Йохай, Сафсуфу, Йесуд а-Маалу, Кисра-Самия, Бейт-Джан, Сде-Элиэзер, Абу-Снан, Баану, Джудейдэ-Макр, Джулис, Дир аль-Асад, Хацор-ха-Глилит, Туба-Зангария, Януах-Джат, Ярку, Кфар-Ясиф, Маджд аль-Крум, Мазраа, Нахф, Саджур и Раму.

