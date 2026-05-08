Бизнесмена и миротворца из Израиля, дочь которого убил ХАМАС, оскорбили на пропалестинской акции

В социальных сетях широко разошлась видеозапись, на которой показано, как израильский бизнесмен Эяль Вальдман, основатель компании Mellanox, пытается общаться с участниками пропалестинской акции в Венеции. Он протягивает руку одному из них. Однако после того, как протестующие понимают, что перед ними израильтянин, в его адрес звучат антиизраильские лозунги.

Вальдман подошел к участнику пропалестинской акции с флагом ООП, пожал ему руку и с улыбкой спросил по-английски: "Ты хочешь мира с Израилем?" Активист, представившийся выходцем из Газы, отвечает отказом, заявляя, что израильтяне – "животные". Узнав, что Вальдман из Израиля, он отдергивает руку, несколько раз называет его "убийцей" и выкрикивает ругательства.

Физически в ходе инцидента никто не пострадал. На видеозаписи Вальдман выглядит скорее озадаченным, чем напуганным.

Этот эпизод многими в Израиле, особенно в леволиберальных кругах, был воспринят как абсурдный. Так как Эяль Вальдман известен своей поддержкой мирных инициатив, до войны он трудоустраивал инженеров из Газы.

7 октября 2023 года на фестивале "Нова", около границы Газы, террористы ХАМАСа среди прочих убили его 25-летнюю дочь Даниэль Вальдман и ее 26-летнего партнера Ноама Шая. В это время Эяль находился в Индонезии. Он вылетел в Израиль после сообщения близких, участвовал в поисках дочери. Позже тела Даниэль и Ноама были найдены и опознаны 29 ноября 2023 года.

Позже Эяль Вальдман говорил, что по-прежнему считает формулу "два государства для двух народов" жизнеспособной, однако только после уничтожения ХАМАСа. Он заявлял: "Мы делаем грязную работу для мира, пытаясь искоренить ХАМАС". В то же время Вальдман продолжает верить в возможность достижения мира и критикует правительство Биньямина Нетаниягу.