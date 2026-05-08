"ИИ ударил по адвокатуре". Эли Гервиц в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи стал Илья Гервиц – израильский адвокат.

В качестве соведущего выступает искусственный интеллект – модель Claude, разработанная компанией Anthropic. "Клод" отвечает за отбор реальных детских вопросов конкретному гостю.

Вопрос: "Что такое справедливость? Закон и справедливость совпадают?"

Ответ: "Нет, к сожалению, справедливость и закон не совпадают даже близко. Суд интересуется не тем, что было на самом деле, а тем, что можно доказать. Почти 30 лет адвокатской практики и три года в прокуратуре научили меня: в суде мы боремся не за справедливость, а за то, чтобы выдавить из камня максимум возможного".

Вопрос: "Что будет, когда всех нас на работе заменят роботы? Адвокатуру искусственный интеллект тоже заменит?"

Ответ: "Искусственный интеллект уже ударил по адвокатуре. Десять лет назад я был уверен, что юристов он не заменит: мы же работаем с нюансами, "глаголом жжем сердца людей". Потом я увидел баттл юриста с нейросетью и понял две вещи: человек тогда выиграл, но это было в последний раз. Сегодня лучший результат дает тандем человека и ИИ: отдельно человек слабее, отдельно ИИ слишком много ошибается".

Вопрос: "Глазам и ушам человека больше нельзя верить: можно подделать любое лицо и любой голос. На чем теперь будет строиться правда?"

Ответ: "На самом деле глазам и ушам человека никогда нельзя было полностью верить. Очень много судебных ошибок строилось на свидетельских показаниях – не потому, что люди врали, а потому что наш мозг несовершенен. Он, как я говорю, бета-версия: мы люди каменного века в космическую эру. Поэтому главный навык ближайшего будущего – не найти информацию, а отделить ложь от правды. Когда цена ошибки высока, нужны не личные клятвы "зуб даю", а институциональные решения, которые делают обман слишком дорогим".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].