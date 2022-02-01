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NEWSru.co.il :: Экономика1 февраля 2022 г., 18:14

Документы на получение трудовой дотации можно подать через сайт Налогового управления

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Документы на получение трудовой дотации можно подать через сайт Налогового управления

Налоговое управление расширило возможности подачи документов на получение трудовой дотации (отрицательного подоходного налога) онлайн. Теперь подать документы без необходимости в явке на почту могут и те, кто делает это в первый раз.

Кроме того, на сайте могут подать документы и те, кто не успел подать их за 2020 год.

Также теперь можно изменить онлайн номер банковского счета, на который будет зачисляться дотация.


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