Документы на получение трудовой дотации можно подать через сайт Налогового управления

Налоговое управление расширило возможности подачи документов на получение трудовой дотации (отрицательного подоходного налога) онлайн. Теперь подать документы без необходимости в явке на почту могут и те, кто делает это в первый раз.

Кроме того, на сайте могут подать документы и те, кто не успел подать их за 2020 год.

Также теперь можно изменить онлайн номер банковского счета, на который будет зачисляться дотация.