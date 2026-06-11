Опрос "Мидгам" и iPanel: у сионистских партий оппозиции - 59 мандатов, у коалиции - 51

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты еженедельного опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет проходили сегодня, "Ликуд" Биньямина Нетаниягу потерял бы один мандат по сравнению с предыдущим опросом и получила бы 22 места в Кнессете. Блок "Бэяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида также теряет мандат и получает 20 мест в парламенте. Партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом, наоборот, продолжает укрепляться и получает 20 мандатов (на один больше, чем во время предыдущего опроса).

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Демократы" Яира Голана – 11 мандатов, "Оцма Йегудит" – 9, ШАС – 9, "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана – 8, "Яадут а-Тора" – 7. Арабские ХАДАШ-ТААЛЬ и РААМ – по 5 мандатов. "Религиозный сионизм" Смотрича находится на грани электорального барьера с 4 мандатами.

"Кахоль Лаван" Ганца в Кнессет не проходит.

Партии оппозиции – 69 мандатов (59 у сионистских партий, 10 – у арабских), у партий нынешней коалиции – 51.