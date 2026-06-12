Мексиканцы победили в матче открытия. Три удаления

В Мехико в матче открытия чемпионата мира встречались сборные Мексики и ЮАР. Хозяева победили 2:0.

В 2010 году в матче открытия чемпионата мира эти команды сыграли вничью 1:1.

"Ацтека" - единственный стадион в мире, который принимал три матча открытия чемпионатов мира (также в 1970 и 1986 годах).

На 5-й минуте Рауль Хименес опасно пробил с линии штрафной. Ронвен Уильямс мяч парировал.

Хозяева вышли вперед на 9-й минуте.

Ошиблись защитники гостей. Лира сделал передачу на линию штрафной. Хулиан Киньонес (Аль-Кадсия, Саудовская Аравия) нанес сильный удар. Он вошел в историю, став первым игроком из зоны КОНКАКАФ, забившим первый гол чемпионата мира.

На 17-й минуте первую желтую карточку чемпионата получил Тобохо Мокоэна (Мамелоди Сандаунс).

В первые полчаса мексиканцы больше владели мячом, играли лучше, но много опасностей не создали.

Гости играли довольно примитивно. Оборона, длинные забросы вперед. Стандарты.

На 42-й минуте Хименес пробил головой в угол. Голкипер гостей мяч парировал. Через минуту Хименес сделал передачу. Киньонес нанес удар метров с 12. Штанга.

Первый удар в створ ворот южноафриканцы нанесли на 45-й минуте. Мбокази пробил издали. Точно, но не опасно.

На 49-й минуте Сфифело Ситхоул (Тондела) нарушил правила. Удаление и пенальти. После просмотра видеоповтора арбитр пенальти отменил. Нарушение правил было за пределами штрафной.

На 67-й минуте бывший форвард "Атлетико" (Мадрид) и "Бенфики" Рауль Хименес (Фулхэм, Лондон) нанес удар в угол 2:0

На 86-й минуте южноафриканцы остались вдевятером. Фол в атаке. Темба Зване (Мамелоди Сандаунс) попал рукой по лицу соперника. Удаление.

На второй минуте компенсированного времени Сесар Монтес (Локомотив, Москва) снес соперника перед штрафной и был удален.

Собирались ли южноафриканцы отыгрываться и за счет чего (если собирались), осталось неясным.