Нетаниягу обсудил с Трампом меморандум с Ираном о начале переговоров

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что он провел разговор с президентом США Дональдом Трампом о "формирующемся меморандуме о взаимопонимании с Ираном, который должен открыть путь к переговорам".

В заявлении канцелярии говорится: "Хотя Израиль не является стороной меморандума о взаимопонимании, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его приверженность тому, чтобы окончательное соглашение по итогам переговоров включало пункты о вывозе обогащенного материала, демонтаже инфраструктуры обогащения, об ограничении производства ракет и прекращении поддержки Ираном своих террористических прокси в регионе".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что он отменил запланированные на вечер удары по Ирану в связи с прогрессом на переговорах. В беседе с журналистами в Овальном кабинете он заявил, что меморандум может быть подписан с Ираном в ближайшие дни, "возможно, в конце недели в Европе".