x
11 июня 2026
|
последняя новость: 23:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июня 2026
|
11 июня 2026
|
последняя новость: 23:35
11 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу обсудил с Трампом меморандум с Ираном о начале переговоров

Иран
Война с Ираном
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
США
время публикации: 11 июня 2026 г., 23:35 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 23:35
Нетаниягу обсудил с Трампом меморандум с Ираном о начале переговоров
AP Photo/Alex Brandon и Амос Бен-Гершом, GPO

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что он провел разговор с президентом США Дональдом Трампом о "формирующемся меморандуме о взаимопонимании с Ираном, который должен открыть путь к переговорам".

В заявлении канцелярии говорится: "Хотя Израиль не является стороной меморандума о взаимопонимании, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его приверженность тому, чтобы окончательное соглашение по итогам переговоров включало пункты о вывозе обогащенного материала, демонтаже инфраструктуры обогащения, об ограничении производства ракет и прекращении поддержки Ираном своих террористических прокси в регионе".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что он отменил запланированные на вечер удары по Ирану в связи с прогрессом на переговорах. В беседе с журналистами в Овальном кабинете он заявил, что меморандум может быть подписан с Ираном в ближайшие дни, "возможно, в конце недели в Европе".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июня 2026

Трамп заявил, что обсудил с Нетаниягу свое решение по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 июня 2026

Axios: достигнуто принципиальное соглашение между США и Ираном, но оно еще не одобрено Хаменеи
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июня 2026

Трамп объявил, что отменил запланированные на вечер удары по Ирану