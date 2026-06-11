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Израиль

Возле перекрестка Офер перевернулся автомобиль, погибла женщина

ДТП
Мада
время публикации: 11 июня 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 22:25
Возле перекрестка Офер перевернулся автомобиль, погибла женщина
Пресс-служба МАДА

На 4-м шоссе, в районе перекрестка Офер, перевернулся легковой автомобиль. Прибывшие на место ДТП парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" обнаружили в салоне машины женщину, она была без сознания, без пульса и без дыхания.

По словам парамедиков, женщина (примерно 50 лет) получила тяжелую травму головы. Была констатирована смерть пострадавшей.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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