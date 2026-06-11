Возле перекрестка Офер перевернулся автомобиль, погибла женщина

На 4-м шоссе, в районе перекрестка Офер, перевернулся легковой автомобиль. Прибывшие на место ДТП парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" обнаружили в салоне машины женщину, она была без сознания, без пульса и без дыхания.

По словам парамедиков, женщина (примерно 50 лет) получила тяжелую травму головы. Была констатирована смерть пострадавшей.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.