Правительство выделило миллиард шекелей на программу летнего образования

Министерство просвещения сообщило, что правительство утвердило национальную программу на 2026 год с бюджетом около миллиарда шекелей.

Программа включает "школы больших каникул", подготовительные курсы, развивающие мероприятия, дополнительные занятия и различные мероприятия.

Минпрос сообщил, что около 90% местных советов страны, в том числе друзские, арабские и бедуинские, уже зарегистрировались для участия в программе.

В мае на пресс-конференции премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и министр просвещения Йоав Киш представили план расширеной "Школы летних каникул" для воспитанников детских садов и учеников 1-9 классов. Согласно обнародованной программе, для детсадовцев и учеников 1-3 классов "Школа летних каникул" будет продлена на 10 дней и будет длиться до 31 июля. Плата за этот месяц будет составлять от 75 до 450 шекелей за ребенка, в зависимости от социально-экономиечского кластера населенного пункта.

Для учеников 4-6 классов будет запущена программа "Лето плюс" – две недели индивидуальных занятий в малых группах или один на один по математике, английскому и родному языку. Уроки будут вести внешние преподаватели или штатные учителя за дополнительную плату.

Для учеников 7-9 классов, учебный год которых заканчивается 20 июня, с 21 по 30 июня пройдут "Летние подготовительные курсы", сосредоточенные преимущественно на технологическом обучении с применением ИИ. Это один из первых шагов государства к официальному внедрению обучения на основе искусственного интеллекта в систему образования.

Участие добровольное в программах добровольное: ни ученики, ни педагоги не обязаны приходить. Набор внешних сотрудников возлагается на местные органы власти, поскольку договориться с профсоюзом учителей о возмещении пропущенных из-за войны учебных дней так и не удалось.