Законы и указы, вступающие в Израиле в силу 1 января 2022 года

Редакция NEWSru.co.il публикует обзор законов, указов и реформ, вступающих в силу в новом году и влияющих на различные сферы жизни израильтян.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов.

Повышение пособия по инвалидности

- Получатели пособия по инвалидности, достигшие пенсионного возраста до января 2021 года, с 1 января 2022 года будут получать надбавку в размере 284 шекеля в месяц для всех степеней инвалидности.

- Для получающих пособие по инвалидности, не достигших пенсионного возраста или достигших пенсионного возраста после января 2021 года, с 1 января 2022 года размер пособия увеличится следующим образом:

75%-100% инвалидности – 379 шекелей в месяц

74% инвалидности – 280 шекелей в месяц

65% инвалидности – 248 шекелей в месяц

61%-65% инвалидности – 227 шекелей в месяц



- Для получающих пособие по инвалидности, находящихся в стационаре, размер пособия будет увеличен на 103 шекеля в месяц.

- Получающие пособие по инвалидности на ребенка с 1 января получат добавку в размере 392 шекеля в месяц

- Получающие пособие по инвалидности на ребенка, в значительной степени зависящего от окружающих, получат добавку в размере 927 шекелей в месяц.

- Получающие пособие по инвалидности на ребенка, полностью зависящего от окружающих, получат добавку в размере 868 шекелей в месяц.

- Родители ребенка-инвалида, находящегося в стационаре, будут получать 1057 шекелей в месяц.

- Размер пособия на особые услуги в размере 50% будет увеличен на 100 шекелей в месяц, в размере 112% – на 200 шекелей в месяц, а в размере 188% – на 300 шекелей в месяц.

- Размер трудовых доходов, сохраняющих право на получение пособия по инвалидности, снижен с 614 тысяч шекелей до 400 тысяч шекелей в месяц (за исключением инвалидов ЦАХАЛа и жертв терактов).

С 1 января 2022 года вступает в силу первый этап реформы по повышению пенсионного возраста для женщин. Женщины, родившиеся в 1962 году, которые должны были выйти на пенсию в 2022 году по достижении 62 лет, выйдут на пенсию по достижении 62 лет и 4 месяцев. Для каждого следующего года рождения пенсионный возраст будет увеличиваться на 3 месяца, пока в итоге не достигнет 65 лет.

Женщины, достигшие 62 лет, могут получить дотацию в размере 4000 шекелей от Ведомства национального страхования, если отвечают следующим критериям:

- Наличие минимального страхового стажа

- Отсутствие доходов от трудовой деятельности

- Отсутствие недвижимости за исключением квартиры проживания

- Пенсия не более 7750 шекелей в месяц

- Годовой доход от капитала – не более 60 тысяч шекелей в год

- Отсутствие пособий по инвалидности, прожиточному минимуму, алиментам, безработице

- Женщины, находящиеся в неоплачиваемом отпуске по собственному желанию, не имеют права на дотацию.

Повышение социальной надбавки к пособию по старости

С 1 января 2022 года размер социальной надбавки к пособию по старости вырастет следующим образом:

- Для лиц младше 70 лет – на 562 шекеля для одиночки, на 885 шекелей для пары.

- Для лиц от 70 до 80 лет – на 567 шекелей для одиночки, на 896 шекелей для пары.

- Для лиц старше 80 лет – на 572 шекеля для одиночки, на 904 шекеля.



Соответственно вырастет размер социальной надбавки и для пожилых пар, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети.

Связь

C 1 января 2022 года будет запрещен коммерческий импорт в Израиль сотовых телефонов, поддерживающих только сети 2 и 3 поколений.

Реформа кашрута

С 1 января 2022 года будут отменены жесткие региональные рамки системы кашрута, и любой главный раввин города будет иметь право удостоверять кошерность любой точки общественного питания или магазина, вне зависимости от его географического месторасположения.

Пенсии

С 1 января 2022 года максимальный размер комиссионных, которые пенсионные кассы могут взимать со своих членов, достигших пенсионного возраста, будет снижен с 0,5% до 0,3% от накоплений в год.

Денежное довольствие военнослужащих срочной службы

Денежное довольствие военнослужащих срочной службы с 1 января 2022 года будет повышено на 50% следующим образом:

Военнослужащие тыловых частей будут получать 1235 шекелей в месяц, солдаты частей боевой поддержки – 1793 шекеля в месяц, солдаты боевых частей – 2463 шекеля в месяц, а бойцы подразделений специального назначения – 3048 шекелей в месяц.

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Акцизы

С 1 января 2022 года будет введен акциз на сладкие напитки. Размер акциза для напитков, содержащих более 5 миллиграммов сахара на 100 миллилитров – 1 шекель за литр до НДС, 6 шекелей за литр концентрата, 6 шекелей за килограмм порошка. Акциз на напитки с содержанием сахара менее 5 мг на 100 мл, сладкие напитки с сахарозаменителем и натуральные соки – 70 агорот за литр до НДС, 4,2 шекеля за литр концентрата или за килограмм порошка . Виноградный сок ("тирош") и свежевыжатые соки освобождены от акциза.

Коммунальные платежи

- Электричество для домохозяйств подорожает с 1 января 2022 года на 4,9% до 53,14 агорот за киловатт/час.

- Изменится тарифная сетка для крупных потребителей электроэнергии (свыше 40 тысяч киловатт/час).

До сих пор для таких крупных потребителей выгодным был тариф в ночные часы, в летние месяцы – в вечерние часы, а в зимние – в дневные часы. Самым дорогим был тариф в дневные часы в летний сезон и в вечерние часы в зимний сезон. В связи с изменением структуры рынка электроэнергии и ростом доли возобновляемых источников энергии произошло изменение в стоимости производства, которое должно отразиться в изменении тарифов. Теперь самыми дешевыми будут ночные часы, когда уровень потребления низкий, а также утренние и дневные часы, когда производительность "зеленых" электростанций находится на максимуме. В то же время вечерние часы в летнее время подорожают в шесть раз, поскольку в эти часы основная выработка электричества осуществляется за счет менее экологичных и более дорогих источников энергии. Следует отметить, что малые потребители также могут присоединиться к программе оплаты электричества в соответствии с временем потребления, однако для этого они должны заплатить за установку цифрового счетчика с удаленным доступом.

- Тарифы на воду для домохозяйств снизятся на 1,6%. В рамках снижения нижний тариф на воду снизится с 7,64 шекеля до 7,52 шекеля за кубометр, а верхний тариф – с 13,72 до 13,5 шекеля за кубометр.

- Муниципальный налог вырастет в среднем на 1,92%. 90 муниципалитетов и местных советов подали запрос в МВД на повышение налога сверх указанного.

С 1 января 2022 года будет снижен налог на доходы от инвестиции в строительство под долгосрочную аренду. В первые пять лет – 11% налога, в следующие пять лет – 9% налога, в следующие пять лет – 7% налога, каждый последующий год – 5% налога.

Детские сады

С 1 января 2022 года ответственность за ясли и детские сады, контролировавшиеся министерством экономики, перейдет под ответственность министерства просвещения. При этом ясли, в которых 7 детей и менее, останутся в ведении министерства экономики. В рамках передачи ответственности будет ужесточен контроль над яслями и детскими садами, будет обеспечен процесс подготовки и обучения персонала через педагогические колледжи.