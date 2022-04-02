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NEWSru.co.il :: Экономика2 апреля 2022 г., 07:11

Уровень инфляции в зоне евро вырос до 7,5%

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Уровень инфляции в зоне евро вырос до 7,5%

Согласно данным европейского статистического бюро Eurostat, в марте 2022 года уровень инфляции в Европе в зоне евро вырос за месяц на 2,1% и составил рекордные 7,5%.

Основной причиной инфляционного скачка является рост цен на энергоносители, за год подорожавшие на 44%.

При раскладке по странам, самый высокий уровень инфляции – в Литве (14%) и Эстонии (11,6%). Самый низкий – во Франции (4,2%) и Финляндии (4,4%). В Германии, крупнейшей экономике зоны евро, уровень инфляции составил 5,5%.


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