Уровень инфляции в зоне евро вырос до 7,5%

Согласно данным европейского статистического бюро Eurostat, в марте 2022 года уровень инфляции в Европе в зоне евро вырос за месяц на 2,1% и составил рекордные 7,5%.

Основной причиной инфляционного скачка является рост цен на энергоносители, за год подорожавшие на 44%.

При раскладке по странам, самый высокий уровень инфляции – в Литве (14%) и Эстонии (11,6%). Самый низкий – во Франции (4,2%) и Финляндии (4,4%). В Германии, крупнейшей экономике зоны евро, уровень инфляции составил 5,5%.