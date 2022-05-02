Стартап AVO увольняет две трети персонала, в том числе 350 человек в Израиле

Израильская стартап-компания AVO, разработавшая платформу совместной доставки заказов, увольняет 500 из 750 своих работников, из которых 350 человек будут уволены в Израиле.

Массовое сокращение штата связано с решением сосредоточить деятельность компании на доставках коммерческому сегменту, приносящему компании реальную прибыль, и отказаться от обслуживания сегмента домохозяйств.