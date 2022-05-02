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NEWSru.co.il :: Экономика2 мая 2022 г., 08:18

Стартап AVO увольняет две трети персонала, в том числе 350 человек в Израиле

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Стартап AVO увольняет две трети персонала, в том числе 350 человек в Израиле

Израильская стартап-компания AVO, разработавшая платформу совместной доставки заказов, увольняет 500 из 750 своих работников, из которых 350 человек будут уволены в Израиле.

Массовое сокращение штата связано с решением сосредоточить деятельность компании на доставках коммерческому сегменту, приносящему компании реальную прибыль, и отказаться от обслуживания сегмента домохозяйств.

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