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NEWSru.co.il :: Экономика2 мая 2022 г., 11:43

Израиль ратифицировал договор о свободной торговле с Южной Кореей

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Израиль ратифицировал договор о свободной торговле с Южной Кореей

Власти Израиля официально ратифицировали договор о свободной торговле с Южной Кореей, подписанный в конце 2021 года. Для его вступления в силу, договор должен быть ратифицирован корейскими властями.

Как сообщает "Глобс", ратификация, поддерживаемая всеми политическими силами в Сеуле, намечена на ближайшие недели.

Среди прочего, договор предусматривает отмену 7% пошлины на импорт южнокорейских автомобилей.


Израиль имеет один из самых обширных в мире пакетов соглашений о свободной торговле. На текущий момент у Израиля действуют соглашения о свободной торговле с 45 странами мира - 27 государствами Евросоюза, Великобританией, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией, Панамой и Украиной. Подписано, ратифицировано Израилем и ожидает ратификации второй стороной соглашение с Южной Кореей. Согласовано, но еще не подписано, соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ведутся переговоры о расширении соглашения с Украиной и его распространения на сектор услуг, а также переговоры о расширении соглашения с Великобританией. Также ведутся переговоры о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Чили, Грузией. В 2021 году власти Индии и Вьетнама сообщили о намерении завершить переговоры и подписать соглашение с Израилем в 2022 году, а власти Австралии сообщили об ускорении переговоров с Израилем. Рассматривается возможность подписания договора о свободной торговле с Бахрейном.

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