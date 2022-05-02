Реформа тарифов общественного транспорта вступит в силу 1 августа

Министр финансов Авигдор Либерман и министр транспорта Мейрав Михаэли подписали указ о контроле над ценами на общественный транспорт.

Предусмотренная указном реформа, в рамках которой тарифы будут унифицированы и упрощены, вступит в силу с 1 августа 2022 года. Указ не требует санкции Кнессета или какой-либо его комиссии.

В министерстве транспорта подчеркнули, что все проездные, которые будут приобретены до 1 августа, будут в силе и после вступления указа в силу.

Одиночный проезд на автобусе, трамвае или канатной дороге на расстояние менее 15 километров (все дистанции – по прямой) будет стоить 5,5 шекелей с возможностью неограниченного количества пересадок в течение 90 минут с момента покупки билета. Региональный проезд (до 40 км) будет стоить 12 шекелей, междугородний до 120 км – 16 шекелей, а сверх 120 км – 27 шекелей. Для автобусов в Эйлат будет действовать отдельная тарифная сетка.

Одиночный совместный билет на автобус и поезд на дистанции до 15 км будет стоить 9 шекелей с неограниченной возможностью пересадок в течение 90 минут. Одиночный региональный билет на поезд (до 40 км) будет стоить 18 шекелей, межрегиональный – 24 шекеля, междугородний (до 120 км) – 27 шекелей, более 120 км – 48 шекелей.

Месячный проездной по всей территории страны кроме Эйлата и пустыни Арава будет стоить 225 шекелей, в периферийных районах будет возможна покупка регионального проездного (40 км радиуса) за 99 шекелей (этот проездной не действует в Гуш-Дане, Иерусалиме, Хайфе, а-Шароне и Хоф а-Кармеле).

Дети и подростки до 18 лет, а также люди старше 60 лет, получат 50% скидку. Скидка для инвалидов будет увеличена с 33% до 50%.