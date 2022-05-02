Иерусалим:
13 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика2 мая 2022 г., 12:55

Реформа тарифов общественного транспорта вступит в силу 1 августа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Реформа тарифов общественного транспорта вступит в силу 1 августа

Министр финансов Авигдор Либерман и министр транспорта Мейрав Михаэли подписали указ о контроле над ценами на общественный транспорт.

Предусмотренная указном реформа, в рамках которой тарифы будут унифицированы и упрощены, вступит в силу с 1 августа 2022 года. Указ не требует санкции Кнессета или какой-либо его комиссии.

В министерстве транспорта подчеркнули, что все проездные, которые будут приобретены до 1 августа, будут в силе и после вступления указа в силу.


Одиночный проезд на автобусе, трамвае или канатной дороге на расстояние менее 15 километров (все дистанции – по прямой) будет стоить 5,5 шекелей с возможностью неограниченного количества пересадок в течение 90 минут с момента покупки билета. Региональный проезд (до 40 км) будет стоить 12 шекелей, междугородний до 120 км – 16 шекелей, а сверх 120 км – 27 шекелей. Для автобусов в Эйлат будет действовать отдельная тарифная сетка.

Одиночный совместный билет на автобус и поезд на дистанции до 15 км будет стоить 9 шекелей с неограниченной возможностью пересадок в течение 90 минут. Одиночный региональный билет на поезд (до 40 км) будет стоить 18 шекелей, межрегиональный – 24 шекеля, междугородний (до 120 км) – 27 шекелей, более 120 км – 48 шекелей.

Месячный проездной по всей территории страны кроме Эйлата и пустыни Арава будет стоить 225 шекелей, в периферийных районах будет возможна покупка регионального проездного (40 км радиуса) за 99 шекелей (этот проездной не действует в Гуш-Дане, Иерусалиме, Хайфе, а-Шароне и Хоф а-Кармеле).

Дети и подростки до 18 лет, а также люди старше 60 лет, получат 50% скидку. Скидка для инвалидов будет увеличена с 33% до 50%.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:55 Реформа тарифов общественного транспорта вступит в силу 1 августа
11:43 Израиль ратифицировал договор о свободной торговле с Южной Кореей
08:18 Стартап AVO увольняет две трети персонала, в том числе 350 человек в Израиле
07:06 Вступил в силу указ, облегчающий регуляцию для 20 тысяч предприятий
17:47 "Шуферсаль" отзывает с прилавков два вида печенья
07:42 Россия приостановит выплату пенсий проживающим за границей, не имеющим счета в российском банке
07:09 Экономика зоны евро выросла на 0,2%, Франция и Италия на грани стагфляции
12:28 Итоги валютных торгов 29 апреля 2022 года: курс доллара понизился, курс евро возрос
11:20 После объявления о покупке Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $4 млрд
08:33 Экономика США сократилась в первом квартале на 1,4%
Загрузка...