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NEWSru.co.il :: Экономика3 апреля 2022 г., 10:53

Ирак установил 50-летний рекорд по доходам от экспорта нефти

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Ирак установил 50-летний рекорд по доходам от экспорта нефти

Министерство нефтедобывающей промышленности Ирака сообщило, что в марте 2022 года Ирак экспортировал нефть на сумму 11,07 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем с 1972 года.

Доходы от экспорта нефти составляют около 90% от поступлений в казну Ирака, который по объему добычи занимает второе место среди государств Организации стран-экспортеров нефти. В марте добыча составила 110,5 миллионов баррелей.

В феврале доход от экспорта нефти составил 8,5 миллиарда долларов, при суточной добычи 3,3 миллиона баррелей. Главной причиной роста дохода стало вторжение России в Украину, вызвавшее рост цен на нефть.


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