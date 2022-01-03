Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений и спрогнозировал снижение инфляции

Монетарная комиссия Банка Израиля, как и ожидалось, оставила учетную ставку без изменений на уровне 0,1%, на котором она находится с апреля 2020 года.

Согласно новому прогнозу Банка Израиля, уровень инфляции в 2022 году составит 1,6%, что ниже текущих инфляционных ожиданий, находящихся в интервале 1,8%-2,5%, и ниже текущей годовой инфляции, составляющей 2,4%. Рост инфляции в 2023 году, согласно прогнозу, составит 2%.

Прогноз экономического роста на 2022 год – 5,5%, на 2023 год – 5%. Также прогнозируется сокращение соотношение госдолга к ВВП до 69%.