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NEWSru.co.il :: Экономика3 января 2022 г., 20:28

Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений и спрогнозировал снижение инфляции

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Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений и спрогнозировал снижение инфляции

Монетарная комиссия Банка Израиля, как и ожидалось, оставила учетную ставку без изменений на уровне 0,1%, на котором она находится с апреля 2020 года.

Согласно новому прогнозу Банка Израиля, уровень инфляции в 2022 году составит 1,6%, что ниже текущих инфляционных ожиданий, находящихся в интервале 1,8%-2,5%, и ниже текущей годовой инфляции, составляющей 2,4%. Рост инфляции в 2023 году, согласно прогнозу, составит 2%.

Прогноз экономического роста на 2022 год – 5,5%, на 2023 год – 5%. Также прогнозируется сокращение соотношение госдолга к ВВП до 69%.


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