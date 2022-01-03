Рабком "Авиационной промышленности" требует половину вырученной от приватизации суммы - 100 тысяч шекелей на работника

Рабочий комитет государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI) потребовал от министерства финансов 1,5 миллиарда шекелей из 3 миллиардов шекелей, которые государство планирует выручить от частичной приватизации концерна, сообщает .

Фактически речь идет о выплате по 100 тысяч шекелей каждому из 15 тысяч работников концерна.

Следует отметить, что приватизация 25% акций ТАА призвана сократить бюджетный дефицит и позволить концерну расширяться за счет покупки других компаний.

По данным "Калькалиста", экстраординарное требование (в среднем при приватизации госкомпаний работники получали около 3% вырученной суммы) было выдвинуто в рамках переговорах по новому коллективному трудовому соглашению.

Напомним, что рабком также требует отменить решение о возврате работниками незаконных прибавок к зарплатам, отменить запрет на трудоустройство родственников и освободить концерн от необходимости подчиняться регуляции управления госкомпаний касательно заработной платы.