Элина Бардач-Ялова: пенсионеры годами недополучали положенные им деньги и льготы

В понедельник, 2 мая, состоялось заседание парламентской подкомиссии по делам пожилых людей, не имеющих достаточного пенсионного обеспечения, которую возглавляет депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Элина Бардач-Ялова. В ходе заседания, в котором приняли участие представители министерства финансов и Института национального страхования ("Битуах леуми") выяснилось, что, согласно закону, отсутствие права на социальную надбавку не лишает определенные категории пенсионеров права на сопутствующие льготы: скидки на городской налог ("арнону"), электричество, воду и т.д. Но, по словам главы комиссии, мало того, что об этом не знали пенсионеры, так и для сотрудников "Битуах леуми" наличие подобного пункта закона оказалось полной неожиданностью.

Чтобы получить причитающиеся им льготы, пенсионерам надо было подать заявку – льготы не начислялись автоматически. С 2009 года, когда данный закон вошел в силу, заявку подал всего 1 человек. Теперь предстоит выяснить, сколько пенсионеров имеют право на получение льгот и могут ли те, кто не воспользовался льготами, получить их ретроактивно.

Помимо этого, на заседании подкомиссии прошло обсуждение трех важных тем: проблема вычетов из пособия по обеспечению прожиточного минимума у пенсионеров; проверка синхронизации между всеми релевантными службами и ведомствами в целях обеспечения прав пожилых людей; изучение дополнительных возможностей для увеличения пособия по обеспечению прожиточного минимума у пенсионеров.

Депутат Бардач-Ялова сообщила, что в последние месяцы в ее канцелярию поступило немало обращений, касающихся реализации права пенсионеров на получение соцнадбавки. По словам парламентария, процесс подачи соответствующих заявлений в "Битуах леуми" весьма непрост, особенно для тех, кто не владеет ивритом в достаточной степени.

"Получение некоторых документов оказывается совсем непростым делом, особенно когда их необходимо скачать в интернете. Для пожилых людей, зачастую, это непосильная задача, и они вынуждены тратить много времени и сил на поездки в различные инстанции. Более того, в связи с повышением пособия до уровня 70% от минимальной заработной платы по инициативе министра финансов Авигдора Либермана с начала года прогнозировалось, что немало пенсионеров пополнит круг получателей соцнадбавки. На одном из заседаний комиссии по труду и соцобеспечению приводились данные, что их число может достигать нескольких десятков тысяч человек. Отсюда возникает вопрос: насколько "Битуах Леуми" подготовлен к тому, что к числу получающих социальную надбавку добавится еще немалое количество пожилых людей? Насколько там готовы предоставить им возможность в полной мере реализовать свои права?", - отметила Бардач-Ялова.

"Пенсионерка, получающая соцнадбавку, владеет автомобилем, который был куплен много лет назад, задолго до того, как она достигла пенсионного возраста. В настоящее время его цена составляет 40 тыс. шекелей. Как результат, из ее пособия вычитают около 900 шекелей. Я хотела бы получить от Института национального страхования точную информацию обо всех параметрах, влияющих на размер пособия. Отдельно я хочу остановиться на вопросе "дисрегарда" - максимального предела разрешенной пенсии, сверх которой начинают сокращать размер пособия. Сейчас он составляет 13%. Я считаю, что это очень мало и хотелось бы знать, почему он установлен на столь низком уровне", - заявила депутат.