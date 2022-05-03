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NEWSru.co.il :: Экономика3 мая 2022 г., 12:25

The Marker: в полном объеме метро заработает не раньше 2040 года

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The Marker: в полном объеме метро заработает не раньше 2040 года

Несмотря на то, что все озвучивавшиеся до сих пор планы правительств Израиля касательно метро говорили о его вводе в строй к 2032 году, в реальности к этому сроку будет пущен только 24-километровый участок одной ветки, который соединит Тель-Авив с Ришон ле-Ционом, сообщает The Marker.

На этой неделе комиссия по национальным инфраструктурам на закрытом совещании одобрила запрос компании НЕТА о разделении строительства главной 85-километровой ветки метро М1, которая должна соединить Раанану с Реховотом, на три сегмента.


Также утверждена приоритезация строительства центрального сегмента этой ветки от перекрестка Глилот до станции "Ришоним" в Ришон ле-Ционе.

Строительство ветки М2 между Холоном и Петах-Тиквой и часть ветки M3 до аэропорта Бен-Гурион планируется завершить к 2035 году, а достройку северного и южного сегментов первой ветки и второго сегмента третьей ветки – не раньше 2040 года.

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