Израиль будет уведомлять США о крупных сделках с Китаем

Правительство Израиля уведомило Белый дом, что будет ставить США в известность о переговорах по крупным инфраструктурным проектам, в которых участвуют китайские корпорации, сообщает "Гаарец".

В случаях, в которых США выступят против сделки, Израиль рассмотрит американский протест.

Параллельно Израиль обратился к США, Великобритании, Индии и ряду других стран с просьбой рекомендовать инфраструктурные корпорации, которые могут участвовать в крупных израильских проектах.

Вместе с тем, на текущий момент в Израиле не планируют автоматически становиться на сторону США, желая сохранить отношения с Китаем, третьим по величине торговым партнером страны.

В частности, министр иностранных дел Яир Лапид встретился с министром науки КНР в рамках подготовки к совместной конференции по инновациям.