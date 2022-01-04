Израиль будет уведомлять США о крупных сделках с Китаем
Правительство Израиля уведомило Белый дом, что будет ставить США в известность о переговорах по крупным инфраструктурным проектам, в которых участвуют китайские корпорации, сообщает "Гаарец".
В случаях, в которых США выступят против сделки, Израиль рассмотрит американский протест.
Параллельно Израиль обратился к США, Великобритании, Индии и ряду других стран с просьбой рекомендовать инфраструктурные корпорации, которые могут участвовать в крупных израильских проектах.
Вместе с тем, на текущий момент в Израиле не планируют автоматически становиться на сторону США, желая сохранить отношения с Китаем, третьим по величине торговым партнером страны.
В частности, министр иностранных дел Яир Лапид встретился с министром науки КНР в рамках подготовки к совместной конференции по инновациям.
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