Управление аэропортов рекомендовало добираться до "Бен-Гуриона" на поезде

Управление аэропортов распространило предупреждение для пассажиров о пробках на дорогах, ведущих в международный аэропорт "Бен-Гурион", в связи с акциями протеста "харедим".

Пассажирам рекомендуется выезжать в аэропорт заблаговременно, отдавая предпочтение поездам.

Радиостанция "Кан Бет" сообщает о начале акции протеста представителей ультраортодоксальной общины в районе развязки Геа на 4-м шоссе. Демонстрантами перекрыто 6-е шоссе возле Бен-Шемена. Сотни "харедим" собрались на въезде в Бней-Брак.

Накануне радикальное движение "Пелег Иерушалми" объявило о проведении "Дня Гнева", который парализует центр Израиля. Акции протеста, которые начнутся в послеобеденные часы, будут включать перекрытие дорог и могут перерасти в массовые беспорядки.