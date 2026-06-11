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Израиль

Управление аэропортов рекомендовало добираться до "Бен-Гуриона" на поезде

Транспорт
Акции протеста
время публикации: 11 июня 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 17:37
Управление аэропортов рекомендовало добираться до "Бен-Гуриона" на поезде
Avshalom Sassoni/Flash90

Управление аэропортов распространило предупреждение для пассажиров о пробках на дорогах, ведущих в международный аэропорт "Бен-Гурион", в связи с акциями протеста "харедим".

Пассажирам рекомендуется выезжать в аэропорт заблаговременно, отдавая предпочтение поездам.

Радиостанция "Кан Бет" сообщает о начале акции протеста представителей ультраортодоксальной общины в районе развязки Геа на 4-м шоссе. Демонстрантами перекрыто 6-е шоссе возле Бен-Шемена. Сотни "харедим" собрались на въезде в Бней-Брак.

Накануне радикальное движение "Пелег Иерушалми" объявило о проведении "Дня Гнева", который парализует центр Израиля. Акции протеста, которые начнутся в послеобеденные часы, будут включать перекрытие дорог и могут перерасти в массовые беспорядки.

Израиль
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