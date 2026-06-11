Пресс-секретарь "Ликуда" после принятия закона о МАХАШ: "Следователи станут подследственными"

Через несколько часов после принятия Кнессетом закона о реформе отдела расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), этот шаг прокомментировал пресс-секретарь "Ликуда" Гай Леви.

В своем блоге в соцсети Х он написал: "Очень скоро наступит день, когда все, кто плел заговор, сами запутаются в собственных сетях. Следователи станут преследуемыми, обвинители – обвиняемыми, а те, кто сегодня проводит аресты, окажутся в тюремных камерах в оранжевой робе".

Многие израильские журналисты расценили этот пост как скрытую угрозу и считают, что Леви по сути объявил: мы будем преследовать нынешних следователей и посадим их. Об этом в частности пишет журналист 12-го телеканала Дафна Лиэль.