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Израиль

Пресс-секретарь "Ликуда" после принятия закона о МАХАШ: "Следователи станут подследственными"

Ликуд
Кнессет
Юридическая реформа
время публикации: 11 июня 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 17:28
Пресс-секретарь "Ликуда" после принятия закона о МАХАШ: "Следователи станут подследственными"
Avshalom Sassoni/Flash90

Через несколько часов после принятия Кнессетом закона о реформе отдела расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), этот шаг прокомментировал пресс-секретарь "Ликуда" Гай Леви.

В своем блоге в соцсети Х он написал: "Очень скоро наступит день, когда все, кто плел заговор, сами запутаются в собственных сетях. Следователи станут преследуемыми, обвинители – обвиняемыми, а те, кто сегодня проводит аресты, окажутся в тюремных камерах в оранжевой робе".

Многие израильские журналисты расценили этот пост как скрытую угрозу и считают, что Леви по сути объявил: мы будем преследовать нынешних следователей и посадим их. Об этом в частности пишет журналист 12-го телеканала Дафна Лиэль.

Израиль
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