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Ближний Восток

"Хизбалла" заявила, что ее боевиками в долине Бекаа сбит израильский БПЛА Heron

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Хизбалла
Беспилотники
время публикации: 11 июня 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 17:49
"Хизбалла" заявила, что ее боевиками в долине Бекаа сбит израильский БПЛА Heron
Wikipedia.org. Фото: SSGT REYNALDO RAMON

Террористическая группировка "Хизбалла" опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что 11 июня около 16:00 боевики организации сбили над районом Нахлэ в долине Бекаа беспилотник ЦАХАЛа Heron 1. В заявлении говорится, что БПЛА был сбит с помощью "специальной ракеты".

"Хизбалла" заявляет, что этот шаг стал ответом на нарушения Израилем соглашения о прекращении огня и вторжения в воздушное пространство Ливана.

14-й канал передает, что ЦАХАЛ нанес удар по месту падения БПЛА, чтобы не допустить попадания в руки врага его компонентов, боеприпасов или данных.

Ближний Восток
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