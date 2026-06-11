"Хизбалла" заявила, что ее боевиками в долине Бекаа сбит израильский БПЛА Heron

Террористическая группировка "Хизбалла" опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что 11 июня около 16:00 боевики организации сбили над районом Нахлэ в долине Бекаа беспилотник ЦАХАЛа Heron 1. В заявлении говорится, что БПЛА был сбит с помощью "специальной ракеты".

"Хизбалла" заявляет, что этот шаг стал ответом на нарушения Израилем соглашения о прекращении огня и вторжения в воздушное пространство Ливана.

14-й канал передает, что ЦАХАЛ нанес удар по месту падения БПЛА, чтобы не допустить попадания в руки врага его компонентов, боеприпасов или данных.