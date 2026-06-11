Из-за акции протеста "харедим" приостановлено движение поездов между Тель-Авивом и Лодом

Представители радикального движения "Пелег Иерушалми" в ходе акции протеста перекрыли железнодорожные пути в районе станции "Агана" в Тель-Авиве.

Таким образом, приостановлено движение поездов между Тель-Авивом и Лодом.

В районе Гуш-Дана перекрыты шоссе 1, 4, 6. Полиция сообщила о начале разгона демонстрантов на 1-м шоссе, что сопровождается столкновениями с участниками протеста.