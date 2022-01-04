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NEWSru.co.il :: Экономика4 января 2022 г., 08:06

Илон Маска снова "стоит" дороже $300 млрд

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Илон Маска снова "стоит" дороже $300 млрд

По данным Forbes капитал владельца корпораций Tesla и SpaceX Илона Маска вырос за последние сутки на 32,6 миллиарда долларов и составил 304,2 миллиарда долларов.

Два месяца назад Маск стал первым человеком, капитал которого превысил отметку в 300 миллиардов долларов, однако после этого стоимость акций Tesla снизилась.

С октября 2021 года Маск считается самым богатым человеком планеты, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса.


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