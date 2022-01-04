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NEWSru.co.il :: Экономика4 января 2022 г., 12:08

Израиль предложит местному хайтеку бесплатный доступ к новому процессору, разработанному на госсредства

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израиль предложит местному хайтеку бесплатный доступ к новому процессору, разработанному на госсредства

Управление инноваций в министерстве науки Израиля намерено предложить базирующимся в Израиле компаниям в сфере высоких технологий бесплатный доступ к процессору, разработанному при частичном финансировании государства.

Процессор был разработан научно-исследовательским объединением GenPro, в котором, при поддержке государства, участвуют несколько израильских вузов и компаний. Бюджет объединения – 60 миллионов шекелей, из которых 42 миллиона шекелей приходятся на долю государства.

Разработанный процессор предназначен для приборов, не требующих значительных вычислительных мощностей. Основным рынком должна стать интеграция в приборы, имеющие подключение к интернету, медицинское оборудование, видеокамеры и т.д.


По оценке министерства науки, бесплатное получение прав на производство таких процессоров позволит израильским компаниями сократить расходы на производство на 15%-20% и снизить зависимость от иностранных производителей.

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