Выход из локдауна как следствие "национальных особенностей". Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

"Мы не можем выполнять нашу работу в условиях массового неповиновения населения", – заявил сотрудник полиции Израиля, комментируя вечеринки минувшего Пурима. Открытый отказ населения подчиняться ограничениям, введенным правительством в дни праздника Пурим, стал свидетельством утраты властями контроля над ситуацией. Это, свою очередь, привело к быстрому сокращению ограничений на экономическую деятельность и на международное авиасообщение.

"Каждый народ имеет ту власть..."

Если посмотреть назад на работу израильского правительства за последний год, то во многих точках оно принимало правильные решения, нередко даже раньше большинства других стран. Однако решения эти выдавались экспромтом и не имели за собой механизма, помогающего закрепить достигнутый маневром успех. В результате борьба с эпидемией превратилась в игру на том самом аккордеоне, о котором говорил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в июне 2020 года, предлагая населению праздновать победу над первой волной эпидемии, и предупреждая о возможности нового локдауна. Население к предложенному аккордеону было не готово, а предложить что-то другое правительство оказалось не в состоянии.

И еще один момент. Израильская культура управления и предпринимательства в немалой степени базируется на экспромте, на принятии оригинальных решений вне рутинного процесса. Еще одной частью культуры является девиз "обмани систему" и неготовность быть "фраером". Казалось бы, правительство, знающее свой народ, должно было быть готово противостоять этому явлению, однако вместо этого министры и чиновники начали заниматься тем же самым.

Одним из наиболее красочных примеров стало решение об ограничении работы аэропорта имени Бен-Гуриона. Можно сколько угодно говорить о Тайване, Сингапуре, Южной Корее или о Норвегии с Исландией, как о примерах эффективной борьбы с эпидемией, однако очевидно, что ключом этой эффективности были особенности культуры населения этих стран или плотность населения в них. Австралия и Новая Зеландия уже длительное время успешно задействуют систему карантина в отелях для прилетающих, и в правительстве сочли, что темперамент жителей этих стран не так сильно отличается от израильского. Идею погубило именно нежелание израильтян оказаться "фраерами", помноженное на неготовность властей сдерживать оказываемое на них давление. В результате огромное число прибывавших под различными предлогами даже не доезжали до карантинных отелей, сразу отправляясь по домам.

Израильский эксперимент

В результате снятия значительной части ограничений на экономическую деятельность со следующей недели Израиль фактически войдет во вторую стадию эксперимента, который должен показать миру, возможно ли открытие экономики при достаточно высоком, но далеком от оптимального, уровне вакцинации.

На текущий момент полностью привиты 53% взрослого населения страны, а хотя бы одну прививку получили 73% взрослого населения (или 52% общего населения страны), к которым следует добавить 9% переболевшего населения (включая детей). То есть более 60% населения страны в той или иной степени имеют защиту от существующих штаммов коронавируса. Хватит ли этого, чтобы после открытия экономики количество тяжелых больных не начало снова стремительно расти – покажет время. Пока же коэффициент заболеваемости, опустившийся к концу локадауна до 0,7, уже снова около 1.

В соответствии с решением правительства в рамках "зеленого стандарта" смогут открыться не только кафе, рестораны и банкетные залы, но и вся индустрия развлечений. Причем ассоциация кафе и ресторанов добилась разрешения на открытом воздухе работать по "фиолетовому стандарту" для всего населения, а в закрытых помещениях – по "зеленому стандарту" для вакцинированных и переболевших.

Однако если поход в ресторан, в музей или в фитнесс-центр в Израиле возможен без детей, то для индустрии развлечений невозможность принять детей часто делает открытие просто нерентабельным. Рестораны же, как и торговые сети неделей ранее, столкнулись с нежеланием работников выходить из неоплачиваемого отпуска.

Кроме того, обладателям "зеленого паспорта" разрешили выезжать за пределы Израиля без необходимости в получении разрешения от комиссии по исключительным случаям. При этом по возвращении им все равно придется проходить тестирование на коронавирус, однако они будут освобождены от карантина. Впрочем, учитывая, что количество исходящих рейсов будет идентично очень ограниченному количеству входящих рейсов (до 1000 человек, а затем до 3000 человек в сутки и только в четыре города – Нью-Йорк, Франкфурт, Париж и Киев), говорить о реальном открытии неба для туристов пока рано.

Пенсионные деньги для инфраструктуры и риск новой "магнатизации"

На минувшей неделе произошли два перекликающихся между собой события. Комиссия по децентрализации рынка опубликовала новый список структур, имеющих потенциал чрезмерного влияния на экономику. Одновременно министерство финансов и управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений увеличило потолок разрешенных вложений институционального инвестора в отдельный инфраструктурный проект с 20% до 49%.

Логика министра финансов Исраэля Каца проста – институциональные инвесторы управляют капиталом в 2 триллиона шекелей, и из-за тех или иных ограничений вынуждены значительную часть капитала инвестировать за границей. Инвестиции в инфраструктуру – один из важных инструментов для выведения экономики из кризиса, однако возможности госбюджета для таких инвестиций ограничены. Решение ослабить ограничения для институциональных инвесторов (пенсионных фондов, страховых компаний и т.д.) высвободит для инвестиций в инфраструктуру до 100 миллиардов шекелей.

Однако и введение ограничения на объем инвестиций в определенный сектор или в определенный проект имеет свою логику. Во-первых, в случае кризиса в этом секторе по инвесторам будет нанесен очень сильный удар. А во-вторых, после десяти лет более-менее успешной борьбы за децентрализацию рынка, существенно ограничившей влияние отдельных коммерческих "империй" на политику и экономику, отмена этого ограничения может повернуть все вспять и снова привести к "магнатизации" экономики. Ведь фактически крупные финансовые структуры, входящие в тот самый список комиссии по децентрализации, получат возможность напрямую контролировать национальные инфраструктуры. Именно такое слияние финансового и реального секторов экономики, как показала практика, сделало возможным существование империй Нохи Данкнера, Элиэзера Фишмана и т.д., руководствовавшихся не экономической выгодой для акционеров или общенациональной выгодой, а личной выгодой тех, кто стоял у руля.

Это не значит, что расширение инвестиции пенсионных средств в инфраструктурные проекты является ошибочным, но несомненно означает, что оно требует очень жесткого надзора над принятием решений по каждой инвестиции.

Личная ответственность как двигатель прогресса?

На этой неделе израильский суд впервые признал высшее руководство компании виновным по делу о производственной травме строительного рабочего. До сих пор если суды и признавали вину руководства, то речь шла в лучшем случае о производителях работ на стройке. На этот раз обвинения предъявлены генеральному директору компании "Делек Таасийот" Эйтану Зильбигеру, его заместителю по инженерной части Авишаю Герту, нанятому компанией ответственному за технику безопасности Яиру Йехиэлю, а также строительному подрядчику Реувену Матоку. Они были признаны виновными пренебрежении обязанностями по обеспечению техники безопасности и игнорировании существующих нормативов безопасности, приведших к падению рабочего с высоты шесть метров и, как результат, к его инвалидности. Виновным грозит наказание до года тюремного заключения. Слушания по приговору должны пройти в апреле текущего года.

На израильских стройках ежегодно гибнут 30-50 человек, и еще большее количество работников остается инвалидами. Происходит это, среди прочего, из-за отсутствия у строительных компаний мотивации внедрения современных технологий строительства. Вместо этого они предпочитают опираться на дешевую рабочую силу палестинских и иностранных рабочих. Возможно, личная ответственность руководства за жизни строителей добавит ему мотивации продвигать одну из самых технически отсталых отраслей израильской экономики.

Решения регуляторов

Кнессет утвердил подготовленный министерством юстиции закон, предоставляющий физическим лицам и предприятиям 4 месяца защиты от кредиторов, чтобы предоставить им возможность достигнуть соглашения о реструктуризации долга. Закон вступит в силу через две недели и будет действовать в течение ближайшего года.

Тель-Авивский окружной суд удовлетворил представительский иск против пяти крупнейших израильских страховых компаний ("Клаль", "Мигдаль", "Феникс", "Харэль" и "Аялон"), постановив, что они не выполняют требования параграфа 28("алеф) Закона о страховых полисах. Согласно этому параграфу, проценты, накопленные на сумму страховой выплаты, начиная с 30 дня от подачи иска и до фактического исполнения страховых обязательств, принадлежат клиенту, а не страховой компании. Судья Рахамим Коэн постановил, что компании должны будут вернуть означенные суммы клиентам, которым производились выплаты по страховым полисам в последние 11 лет, и назначил группу экспертов для произведения расчета суммы компенсаций. Общая стоимость иска для страховых компаний оценивается в сотни миллионов шекелей.

Кнессет утвердил решение о выплате 560 миллионов шекелей дотации, являющейся заменой повышения пособия по инвалидности, согласованного правительством четыре года назад. Повышение размера пособия законодательным путем требует принятия закона о государственном бюджете.





