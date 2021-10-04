Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика4 октября 2021 г., 23:04

Уровень безработицы в середине сентября вырос на 0,1%

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Уровень безработицы в середине сентября вырос на 0,1%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в первой половине сентября уровень безработицы в Израиле, в его расширенном определении, включающем безработных, находящихся в неоплачиваемом отпуске и уволенных и не ищущих работу, вырос на 0,1% по сравнению с началом сентября и составил 7,9%.

Следует отметить, что из-за определенной разницы в методике подсчета безработицы на конец месяца и на середину месяца, показатели середины месяца как правило немного выше, чем конца месяца. По сравнению с серединой августа уровень безработицы снизился на 0,2%.

Также стоит отметить, что сентябрьские данные (как опубликованные, так и те, которые будут опубликованы за конец месяца) проблематичны в принципе, поскольку из-за праздников в месяце было только 9-11 рабочих дней, и наем новых работников, как правило откладывается до окончания праздников.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:51 Достигнута договоренность о поставках в Ливан египетского газа
21:31 Управление рынка капиталов запрещает выводить накопления из пенсионных касс без увольнения
16:54 Компания Microsoft выпустила Windows 11
15:25 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро выросли
14:09 Израиль поставит Чехии четыре батареи ЗРК SPYDER
13:30 DefenseNews: Израиль поставит для армии Марокко беспилотники-камикадзе
11:43 Товары для детей до 3 лет, способные привести к асфиксии или отравлению, исключены из реформы импорта
23:04 Уровень безработицы в середине сентября вырос на 0,1%
22:24 В "Эль-Але" объявлено состояние трудового конфликта из-за сокращения полетов по субботам
15:25 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
Загрузка...