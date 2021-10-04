Уровень безработицы в середине сентября вырос на 0,1%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в первой половине сентября уровень безработицы в Израиле, в его расширенном определении, включающем безработных, находящихся в неоплачиваемом отпуске и уволенных и не ищущих работу, вырос на 0,1% по сравнению с началом сентября и составил 7,9%.

Следует отметить, что из-за определенной разницы в методике подсчета безработицы на конец месяца и на середину месяца, показатели середины месяца как правило немного выше, чем конца месяца. По сравнению с серединой августа уровень безработицы снизился на 0,2%.

Также стоит отметить, что сентябрьские данные (как опубликованные, так и те, которые будут опубликованы за конец месяца) проблематичны в принципе, поскольку из-за праздников в месяце было только 9-11 рабочих дней, и наем новых работников, как правило откладывается до окончания праздников.