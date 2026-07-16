x
16 июля 2026
|
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 15:03
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В Израиле выявлен первый в 2026 году случай лихорадки Западного Нила

Минздрав
время публикации: 16 июля 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 14:11
В Израиле выявлен первый в 2026 году случай лихорадки Западного Нила
James Gathany/CDC via AP

У жителя Тель-Авива диагностирована лихорадка Западного Нила. Это первый подтвержденный случай заболевания в Израиле в летнем сезоне 2026 года, сообщили министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды.

Министерство охраны окружающей среды распорядилось усилить в соответствующем муниципалитете профилактику, наблюдение за популяцией комаров, обработку территорий и информирование населения. При этом с начала нынешнего сезона в отловленных в Израиле комарах вирус пока не обнаружен.

Лихорадка Западного Нила передается человеку через укусы комаров, питающихся кровью зараженных птиц. В большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме, однако в редких случаях может привести к воспалению мозга или мозговых оболочек.

Жителей призывают осушать емкости со стоячей водой, использовать средства от комаров, устанавливать сетки на окнах и сообщать в муниципальные службы по телефону 106 о скоплениях комаров и открытых источниках стоячей воды.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 21 августа 2025

Комары-переносчики вируса западно-нильской лихорадки обнаружены на юге и на севере Израиля