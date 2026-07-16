В Израиле выявлен первый в 2026 году случай лихорадки Западного Нила

У жителя Тель-Авива диагностирована лихорадка Западного Нила. Это первый подтвержденный случай заболевания в Израиле в летнем сезоне 2026 года, сообщили министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды.

Министерство охраны окружающей среды распорядилось усилить в соответствующем муниципалитете профилактику, наблюдение за популяцией комаров, обработку территорий и информирование населения. При этом с начала нынешнего сезона в отловленных в Израиле комарах вирус пока не обнаружен.

Лихорадка Западного Нила передается человеку через укусы комаров, питающихся кровью зараженных птиц. В большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме, однако в редких случаях может привести к воспалению мозга или мозговых оболочек.

Жителей призывают осушать емкости со стоячей водой, использовать средства от комаров, устанавливать сетки на окнах и сообщать в муниципальные службы по телефону 106 о скоплениях комаров и открытых источниках стоячей воды.